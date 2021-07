El drama del periodista Gastón Marote: estuvo a punto de perder las piernas y adelgazó 50 kilos

El periodista Gastón Marote, de 41 años, abrió su corazón sobre el gran cambio de vida que comenzó un año atrás, en plena pandemia de coronavirus. El panelista de Nosotros a la mañana (eltrece) conmovió a sus compañeros cuando mostró las fotos del antes y después de su lucha contra la obesidad: en 12 meses bajó 50 kilos. En diálogo con LA NACION, explicó cuál fue el punto de quiebre que detonó su decisión: “Llegué a pesar 136 kilos y casi perdí las piernas”.

El miércoles, Sandra Borghi y Joaquín “El Pollo” Álvarez dedicaron una parte del programa para hablar sobre el caso de uno de sus colegas y felicitarlo por los logros que conquistó. Así revelaron la historia de Marote, quien se propuso una profunda transformación personal en los últimos meses.

El periodista mide 1.70 y este mes alcanzó su peso ideal de 86 kilos, dejando atrás una etapa difícil. En conversación con este medio, aseguró que el deterioro de su salud lo llevó a darse cuenta de la gravedad de la situación: “Un día entré al canal, me puse un pantalón y no me entraba; me tomé la presión y me daba 19.4, que es altísima, y ahí dije: ‘Basta’”.

Gastón Marote se muestra orgulloso de sus logros en las redes sociales, tras luchar contra la obesidad y los padecimientos que le trajo el sobrepeso Instagram @gastonmarote

Padre de dos hijos, Agustín, de 10 años, y Lourdes, de 7, contó con el apoyo de su esposa Claudia para emprender el desafío de mejorar su calidad de vida. “No hubo ninguna fórmula mágica ni me sometí a un tratamiento carísimo; empecé con cambios en la dieta, achicando las porciones de comida”, explicó. En este sentido, relata que la última vez que se pesó antes de modificar sus hábitos la balanza le marcó 136 kilos.

“Digo ese número, pero la verdad es que no me pesaba todo el tiempo, y cuando me pasó lo del pantalón que no me entraba para salir al aire quizá tenía otros dos kilos más”, reconoció. Aunque esta no era la primera vez que se enfrentaba a la batalla de bajar de peso, porque sufrió obesidad durante la infancia, sintió que había hecho “el clic” de una manera diferente.

A la distancia, reflexionó sobre los padecimientos que le trajo el sobrepeso: “Cada vez que me tomaban la presión me tenían que poner el tensiómetro en la muñeca porque no me entraba en el antebrazo”. Y agregó: “Después está el tema de las apneas, que me dormía todo el tiempo, y el entumecimiento de las extremidades, en manos y piernas; yo no podía ni sacar un tornillo por la mala circulación que tenía”.

El cambio de vida de Gastón Marote: pesaba 138 kilos y en un año bajó 50 - Fuente: eltrece

Una nueva vida

Marote reveló que muchas situaciones cotidianas le representaban un reto gigante: “Tenía el chip mental de las excusas, y mi familia lo sufría porque no podía jugar con mis hijos, ni correr un colectivo”. De hecho, padecía una somnolencia extrema aunque que durmiera diez horas, y esto lo llevaba a recurrir a la comida en busca de “algo que lo despierte”.

El periodista contó que tomaba una bebida energizante cuando lo atacaba el sueño o se comía un alfajor o un paquete entero de galletitas para tratar de repuntar la baja de energía. Poco a poco, fue cambiando su rutina y sus hábitos: “Ahora, cuando llego a casa no me como un sánguche de milanesa, elijo comer más sano, más frutas y verduras, almuerzo platos más saludables”.

Su última visita al médico le demostró que su realidad era más grave de lo que podía imaginar. “El doctor me felicitó por el cambio que hice y me dijo que de milagro no me cortaron las piernas, porque se me había hecho una trombosis; tenía oscura hasta la rodilla”. Actualmente, su condición mejoró y poco a poco está recuperando la salud.

El antes y después de Gastón Marote: "Ver las fotos me motivan para seguir como estoy" Instagram @gastonmarote

“Yo antes me veía que se me estaba poniendo negra esa zona de las piernas, pero decía: ‘Si voy al médico me va a decir algo malo’, entonces lo pateás y eso va avanzando”, confesó. Además aseguró que el contexto de pandemia de Covid-19 le generó aún más temor para dirigirse a una guardia: “Era la excusa perfecta, porque al ser factor de riesgo por la presión y la obesidad yo no quería salir a ningún lado y menos a una guardia”.

“La textura de mis piernas era como una plastilina, me hervían, era terrible la retención de líquidos”, detalló. Al ser consultado por LA NACION sobre su método para mantener la disciplina, manifestó: “El hecho de ver las fotos del antes me motivan para seguir como estoy, porque más allá de lo que se ve a nivel físico, me recuerdan a todo lo que no quiero volver”.

“Las imágenes grafican todo lo que viví: los problemas que tuve, cómo me agitaba, el descontrol de mi alimentación”, se sinceró. También comentó que una de las mayores satisfacciones que le trajo su nueva figura fue la posibilidad de jugar con sus hijos: “Ya me puedo tirar al piso con ellos, salir a pasear, correr y disfrutar juntos; ellos están muy felices por todo esto”.

El periodista Gastón Marote actualmente pesa 86 kilos y comparte su experiencia para inspirar a otros

Después de las repercusiones mediáticas que tuvo su caso, compartió una reflexión: “Me llegaron un montón de mensajes, que me conmovieron muchísimo, porque sienten que reflejo exactamente lo que están viviendo y quieren animarse a ese cambio; o sea que se despertó esa inspiración en ellos y me alegra muchísimo”.

Por último, destacó la experiencia de una joven que le escribió a través de las redes sociales: “Una chica de 16 años me contó que sufre mucho porque le hacen bullying por el sobrepeso y a mí también me pasó, así que entiendo toda esa impotencia y bronca; traté de darle algunos tips para sobrellevar esa angustia, pero soy de los que piensa y anhela que las próximas generaciones no sigan con eso y terminen con la discriminación”.