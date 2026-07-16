Mauro Icardi se quedó sin club: la despedida que le hizo el Galatasaray

Mauro Icardi dejó de pertenecer a Galatasaray tras cuatro temporadas en el club turco y fue despedido con una emotiva carta que recibió millones de visualizaciones y varios cientos de miles de me gustas. En la misma, lo describieron como una “leyenda inolvidable” y afirmaron que “un amor así no se olvida”.

A través de las redes sociales del equipo, compartieron un video de 300 segundos de duración, donde se hizo un repaso de lo que fueron los cuatro años vividos por el rosarino en Turquía. Desde goles hasta celebraciones con los fanáticos de Galatasaray, e incluso un detrás de escenas de Icardi con varios pequeños que no ocultaron su cariño por él, el clip logró conmover al público.

Mauro Icardi fue despedido con un estatus de rey e ídolo Captura X (@GalatasaraySK)

Junto con esto, agregaron un extenso mensaje como último adiós: “Querido Mauro, hoy no hablamos de despedida, sino de herencia. Que ya no vistas la camiseta del Galatasaray no cambiará el lugar que ocupas en nuestros corazones. Porque tú has conquistado el trono en el corazón de todo galatasaraylı, desde los 7 hasta los 70 años”. Así, evidenciaron el cariño de los hinchas por el ex jugador de Inter y PSG, entre otros.

“Los goles que marcaste, los títulos de máximo goleador que viviste, los récords que rompiste y las copas que levantaste son una cosa; viviste la pasión por el Galatasaray y se la transmitiste a millones. Ya no eres solo alguien que ha escrito su nombre con letras de oro en la historia del club, sino un valor que vivirá para siempre entre las leyendas inolvidables del Galatasaray”, continúa el comunicado. Con estas palabras, dejaron en claro el estatus de gloria que alcanzó Mauro Icardi en Turquía.

Mauro Icardi y la China Suárez durante los festejos por la victoria de Galatasaray en la Superliga de Turquía

Para finalizar, Galatasaray expresó: “Querido capitán que hizo de toda una generación galatasaraylı, si hoy los niños sienten orgullo al decir ‘Soy galatasaraylı’, en eso tienes una gran parte de mérito. Todos los galatasaraylı lo saben... Un amor así no se olvida”.

El legado de Icardi en Galatasaray

A lo largo de sus cuatro temporadas en Turquía, Mauro Icardi disputó 134 partidos y anotó 77 goles, además de asistir en 25 ocasiones. Por el lado del palmarés, consiguió la Superliga de Turquía en las cuatro ocasiones que las disputó, además de una Copa de Turquía en la 2024-25 y la Supercopa de Turquía 2023.

Mauro Icardi se convirtió en todo un ídolo de Galatasaray Anadolu Agency - Anadolu

Su legado personal también cuenta con una presencia en el once ideal de la Superliga, año en el que también fue elegido como el mejor futbolista del año, y una bota de oro como máximo goleador del torneo local, cuando marcó 25 goles en la 2023-24. Por eso, su despedida a los 33 años deja un vacío difícil de llenar para el club turco, donde además era capitán.