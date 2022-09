Nicolás Vázquez, Emilia Attias y Gimena Accardi, en el reencuentro de Casi Ángeles: “Magia de nuevo”

escuchar

A casi 12 años de la emisión del último episodio de Casi Ángeles, los actores Nicolás Vázquez, Emilia Attias y Gimena Accardi se acercaron a un encuentro en la escuela de Cris Morena, en la que los alumnos cantaron, bailaron y homenajearon canciones de la famosa serie juvenil.

Este martes, los reconocidos actores que protagonizaron una de las teleseries juveniles más exitosas de Telefe, fueron invitados a la escuela de la productora para presenciar un especial homenaje que prepararon los alumnos en un “pequeño resumen” de lo que fue. En uno de los fragmentos se los ve a los artistas bailando con atuendos coloridos mientras suena “Que nos volvamos a ver” de fondo y los actores aplauden.

Nicolás Vázquez, Emilia Attias y Gimena Accardi en el homenaje a Casi Ángeles

En otro de los videos difundidos en redes sociales, se ve que uno de los alumnos toca un piano mientras Nico Vázquez canta “Dos ojos” junto a los jóvenes y Emilia. Lo tierno de este momento, es que la pequeña hija de Attias se posó sobre el instrumento rojo y se sumó al canto en grupo.

“Qué lindo que nos volvamos a ver. Próximamente este hermoso reencuentro, gracias por tanto. Los quiero”, escribió Cris Morena en su cuenta de Instagram junto a un video en el que sus alumnos cerraban el homenaje con los reconocidos actores de la serie en el escenario. La publicación llegó a más de 30 mil likes y generó nostalgia entre los fans que fueron contemporáneos a la emisión de este ciclo. “¡Mucha emoción hoy! Gracias a vos y a todos los que armaron este homenaje!”, respondió Emilia Attias, mientras que Nicolás Vázquez contestó: “¡Qué lindo vivir esta magia de nuevo! Gracias de corazón por todo! Fue muy emocionante y hermoso”.

Nico Vázquez y Emilia Attias cantan “Dos ojos” junto a los alumnos de Cris Morena

Emilia Attias, quien asistió al evento con su hija y su sobrina, grabó una historia en la que agradeció públicamente la invitación: “No quiero dejar pasar la emoción, quiero agradecer el homenaje a Casi Ángeles. No pensé que me iba a gustar tanto, en el sentido de la emoción que me generó reencontrarme con mis compañeros y mi amada Gime, Cris y un montón de gente que formó parte desde otro lado”.

Por su parte, Gimena Accardi también subió una historia refiriéndose al emotivo reencuentro: “Quedamos súper movilizados porque fue una especie de homenaje a Casi Ángeles, donde los chicos bailaron, cantaron, nos mostraron videos de ese momento”. Además, tuvo una especial mención. “Quería agradecerles a los que estuvieron y a los que no también porque hay una nueva generación de niños y niñas que ven Casi Ángeles por Youtube y que nos los hacen saber por las calles: nos mandan cartas, nos piden fotos y es muy emocionante porque pasó hace muchos años”.

“De hecho, éramos muy jóvenes porque parecemos adultos pero Emi Attias tenía 19 años y yo 21 años. Fue todo mucho, muy hermoso y muy grande para nosotros, que nos quedará en el recuerdo siempre”, concluyó Gimena Accardi en la historia para sus más de cuatro millones de seguidores. Si bien se filtraron solo algunos fragmento de lo que fue este especial homenaje, probablemente haya más material en los próximos días sobre lo que se vivió en la escuela de Cris Morena.