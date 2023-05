El tierno mensaje de Nico Vázquez a Gime Accardi por su cumple que emocionó a todos: “Sos como un hada”

escuchar

Este 27 de mayo Gimena Accardi cumple 38 años. El especial día para la actriz comenzó con sentidas palabras públicas que compartió su esposo, Nicolás Vázquez, en su cuenta de Instagram. El amor expresado por el actor fue acompañado por un emotivo video en el que realizó la compilación de algunos momentos que compartieron.

Suena “Unchained Melody” de Elvis Presley de fondo en el video en que realizó Nico Vázquez para saludar a Gimena en el día de su cumpleaños. La elección musical no es desatinada, ya que la letra expresa la necesidad de una persona para estar al lado de su amor, de compartir tiempo juntos. Ese sentimiento es el que reflejó el actor al mostrar algunos momentos que la pareja atravesó, desde reuniones familiares, recitales, fiestas, viajes, nuevas experiencias y simples tardes de playa, todo con la compañía del uno con el otro, donde la emoción y la felicidad se transmiten con sus gestos.

Nico Vázquez le dedicó un tierno posteo a su esposa, Gimena Accardi (Foto Instagram @nicovazquezok)

No conforme con el emotivo video, el protagonista de Tootsie lo acompañó con palabras: “Agradezco que me elijas para compartir esta vida. Sos tan especial. Siempre te digo que sos como un hada. Así que el otro día me puse a investigar y lo confirme. La variedad de labores que llevan a cabo las hadas es casi infinita, además de cantar y bailar, ayudan a los seres humanos y protegen a los que aman”. A su declaración de amor, lo cerró con cariño: “Gracias por tu amor. Mereces todo. Te admiro y te amo. Feliz cumple”.

El sentido video de Nicolás Vázquez para Gimena Accardi por su cumpleaños

La repuesta de la cumpleañera no tardó en llegar. “Uff te amo mucho más de lo que imaginás y te elijo todos los días de mi vida, gracias por hacerme tan feliz. Y gracias por saber editar tan bien jajaja”, escribió en la publicación, con la misma emoción que mostró su esposo al hablar de ella. Pero también, un gran número de seguidores celebraron este día especial y la demostración de amor por parte de Nico.

Nico Vázquez y Gimena Accardi viven un intenso romance (Foto Instagram @nicovazquezok)

Entre ellos, Emilia Attias comentó “Shoro”; “Ah sos un romántico hermoso”, fueron las palabras Pablo Granados hacia su colega, y Paula Chaves felicitó a su amiga: ”Te amamos Gime”. Luli Fernández, Connie Ansaldi, Gabriela Sari, Sabrina Garciarena, Julieta Nair Calvo y Vero Lozano, entre otros famosos, celebraron el cumpleaños de la actriz con un saludo en la publicación.

La historia de amor de Nico y Gime

En 2007, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi se cruzaron por primera vez en los estudios de Telefe en el comienzo de lo que serían las grabaciones de Casi Ángeles, la tira juvenil creada por Cris Morena. En la ficción serían pareja, aunque su final no fuera feliz por tratarse de un amor no correspondido. Pero en la vida “real” su unión, sí funcionaría. Aunque no fue de inmediato, ya que el actor estaba casado con Mercedes Funes. Sin embargo, tras su separación, comenzaron con su romance secreto que tardó cuatro meses en conocerse públicamente.

Nico Vázquez y Gime Accardi se conocieron grabando Casi Ángeles (Foto Instagram @nicovazquezok)

Desde entonces se convirtieron en una de las parejas consolidadas del ambiente, y una de las más queridas. En 2016, se casaron con una increíble y relajada boda frente al mar. No todo fue color de rosa para ellos, como suele suceder en las parejas. Poco tiempo atrás se conoció que en 2014 se separaron por común acuerdo y luego de varios días, decidieron volver a apostar a su amor.

También durante sus 16 años juntos atravesaron duros momentos, como los fallecimientos de seres queridos, la pérdida de un bebé y en 2021 ambos salvaron su vida de milagro al estar presente en el condominio de Surfside de Miami durante su derrumbe, en donde murieron 98 personas. Todos los momentos duros, y los felices, los vivieron en la compañía del uno con el otro, y no dudan en demostrar su amor públicamente.

