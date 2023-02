La sentida reflexión de Gimena Accardi, a un año del accidente por el que fue operada: “Fue traumático”

escuchar

A comienzos del 2022, Gimena Accardi estaba en plena temporada de verano en Mar del Plata junto a la obra Una semana nada más cuando, de golpe, las funciones debieron ser interrumpidas luego de que sufriera un accidente que culminó en una operación y varias semanas de rehabilitación. En la tarde del 2 de febrero, un año después del doloroso suceso, compartió una sentida reflexión a través de sus redes sociales.

“Hola a todos. Me apena mucho estar escribiendo esto, pero no quiero que se preocupen, así que personalmente les explico”, escribió Gime Accardi en sus Historias de Instagram el 2 de febrero del 2022, para dar la triste noticia de que no podría continuar con las funciones de la obra que protagonizaba con su marido, Nicolás Vázquez.

Al momento del accidente, Gime Accardi y Nico Vázquez compartían escenario en Una semana nada más Gerardo Viercovich

Y explicó: “Ayer salí a pasear a mi perra a la noche (el último paseo antes de dormir) y cuando subía una escalera se enganchó la correa y caí, sufriendo una fractura multifragmentaria del extremo proximal del húmero”.

Realizado el anuncio, llegó la peor parte. Aunque la intervención quirúrgica no era de urgencia, debió ser traslada a Buenos Aires, en donde atravesó una extensa operación que fue seguida por varias semanas de rehabilitación, las cuales terminaron recién a comienzos de marzo.

Gimena Accardi habló del accidente que culminó en una operación

Ahora, un año después del hecho, la ex Casi Ángeles decidió utilizar el mismo medio por el que dio la dura noticia, pero esta vez para celebrar su total recuperación y compartir una sentida reflexión con sus más de 4 millones de seguidores.

Junto a una serie de fotos que registraron el proceso de rehabilitación, escribió: “Hace un año me caía de un deck sin baranda y se me fracturaba el hombro en varias partes. Después de cinco horas de cirugía, placa de titanio y ocho clavos...(y las manos mágicas de Pedro Hansing y su equipo maravilloso), después de cinco meses de rehabilitación kinesiológica, puedo decir que recuperé mi brazo al 100%. Recuperé todo tipo de elongación y fuerza y ya no siento dolor, solo un poco cuando hay humedad”.

Asimismo, expresó: “Fue muy muy doloroso y traumático, y me emociona mucho haberlo recuperado ¡Brindo por eso! ¡gracias!”. Y, con un toque de humor, remató: “Te amo brazito robot”, en referencia a los dispositivos que tuvieron que utilizar para sanar la fractura.

Gimena Accardi aclaró que ya está completamente recuperada

Horas después, volvió a festejar con sus fans otro de sus grandes logros. Una vez recuperada por completo, Gime Accardi decidió iniciarse en el mundo de la actividad física cosa que, según explicó, nunca antes había hecho.

En un texto que acompañó postales de su paso por el gimnasio, manifestó: “Prometí este año empezar a mover el cuerpo por mi salud. Voy a cumplir 38 años y nunca entrené en mi vida. Soy bastante poco amiga de los gimnasios y me cuesta hacer ejercicio”.

Gimena Accardi compartió un gran logro con sus más de 4 millones de seguidores de Instagram

Hecha la introducción, contó que está a punto de cumplir un mes haciendo ejercicio dos veces por semana y se alegró de, no solo notar cambios en su bienestar general, sino que de haber generado el hábito. “Para mí es un logro. Y encima mi brazo robot funciona bárbaro y está ganando fuerza”, finalizó.

