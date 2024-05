Escuchar

La llegada de un bebé es una situación que atraviesa a muchos. Cuando de famosos se trata, siempre hay cierto resguardo y rumores previo a la confirmación. Últimamente, han salido a la luz muchos casos, desde personajes de la música como Justin y Hailey Bieber, hasta famosos actores, como Calu Rivero y “Aito” de la Rúa. Ahora, la buena noticia acapara a otra conocida pareja: Candela Vetrano y Andrés Gil.

Candela Vetrano confirmó su embarazo junto a Andrés Gil: "Está pasando"

Los artistas trazaron su carrera en la pantalla chica y se conocen gracias a ello. Por su parte, Candela se hizo famosa por su gran participación en Chiquititas (Telefe) y Casi Ángeles (Telefe). Además, Disney produjo una serie con ella como protagonista llamada Súpertorpe. Recientemente, fue participante de MasterChef Famosos (Telefe) y ahora se encuentra en teatro, al igual que su novio, quien protagoniza la obra junto a Gimena Accardi, En otras palabras, que tiene a Nicolás Vázquez como director.

“Me dijo: ‘ya lo podés contar’”, aseguró Ángel de Brito en LAM (América) el pasado viernes, dando a entender que tenía el visto bueno de los protagonistas para dar a conocer el anuncio de la espera de su primer bebé.

Si bien la primicia la dio el conductor, este domingo los protagonistas lo compartieron en sus redes sociales. “Está pasando”, escribió Candela, en una historia de Instagram, en la que sonríe junto a su novio Andrés, y un emoji de un pollito que revela la espera del nuevo integrante.

Luego de revelarlo, las redes sociales estallaron de amor y buen augurio para la pareja que lleva casi una década juntos. “‘Tefi’ de Casi Ángeles y ‘Bruno’ de Patito Feo van a ser papás”, “Lali y Tini van a ser familia de verdad”, aseguran algunos fanáticos en internet.

Lali Espósito y Candela Vetrano en Chiquititas

Resulta que Candela es amiga íntima de Lali Espósito, ya que trabajaron juntas en Chiquititas y Casi Ángeles. Por su parte, Tini Stoessel es la mejor amiga de Carola Gil, hermana de Andrés, y es por esto que los seguidores de las cantantes aseguran que las famosas se cruzarán en festividades que agasajen al ansiado bebé.

Andrés Gil junto a su hermana, Carola, y Tini Stoessel

La historia de amor de Candela Vetrano y Andrés Gil

La actriz, que debutará en la obra Las cosas maravillosas bajo la dirección de Mey Scápola, y el intérprete de Ivo en Consentidos (eltrece), se conocieron en 2015, en Roma. Si bien él estaba grabando una telenovela y ella fue a un festival, Santiago Talledo, actor y amigo en común, los presentó y ambos se quedaron a dormir en su casa por unos días, por lo que Andrés ofició de “guía turístico”.

Estreno obra en otras palabras con Gimena Accardi. Teatro Metropolitan Gerardo Viercovich - LA NACION

“Cande fue unos días a Roma por un festival, se quedaron a dormir en mi casa, aproveché para hacer de guía turístico, pegamos onda y empezamos a salir. Al poco tiempo volví a la Argentina por un trabajo, estuve un mes y desde ahí que no nos separamos. Fue hace como siete años. Volví a Italia para terminar de grabar y ya sin compromisos laborales, empezó la operación retorno”, expresó Andrés sobre su vuelta de Italia en diálogo con LA NACION, en 2022.

Enamorados. Candela Vetrano y su novio, Andrés Gil, también estuvieron el fin de semana paseando su amor por la VISA BAFWEEK Gerardo Viercovich

Por su parte, ella se refirió a la posibilidad de ser madre en agosto del año pasado, en una entrevista con OhLalá. “Para mí ser mamá sería increíble. Siempre lo vi muy espectacular. Todo de la maternidad me flashea. Siento que me encantaría ser mamá y, obvio, con él”, aseguró, refiriéndose a Gil, y aclaró: “Pero no tenemos para nada apuro, nos quedan como cinco viajes largos. Sí o sí nos quedan varios destinos sin hijos. Yo trabajo para viajar. Fuimos a Tailandia y Vietnam. Un mes y medio. Fue el viaje más espectacular de mi vida”.

