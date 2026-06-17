El dulce mensaje de Tini Stoessel para Rodrigo De Paul tras el triunfo de la selección argentina en el Mundial

La Argentina debutó en el Mundial con una victoria. El conjunto de Lionel Scaloni se impuso 3-0 ante Argelia por el Grupo J en una noche gloriosa de Lionel Messi que, con sus tres goles, igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la Copa del Mundo con 16 tantos en total. Además de la hinchada, los jugadores recibieron el apoyo de sus parejas, hijos, padres y hermanos, quienes dijeron presente en el Arrowhead Stadium de Kansas City para alentarlos. Martina “Tini” Stoessel no dudó en asistir para alentar a su pareja Rodrigo De Paul y, cuando terminó el partido, le dedicó un romántico mensaje en las redes sociales que no pasó inadvertido.

Tal como lo hizo en Qatar en 2022, la intérprete de “Cupido” volvió a apoyar a su pareja en su segundo Mundial. Gritó los goles en la cancha y, a su término, compartió en sus historias de Instagram el posteo que hizo el volante para celebrar el triunfo. “Primer paso... “¡Vamos selección!”, escribió.

Tini Stoessel celebró el triunfo de la Argentina en el debut en el Mundial (Foto: Instagram @tinistoessel)

Rápidamente, sus seguidores reaccionaron y le dejaron afectuosos mensajes. Si bien se destacaron los de Bizarrap, Sergio “Kun” Agüero y Cristian “Cuti” Romero, el que se robó toda la atención fue el de Stoessel. Solo incluyó dos palabras, pero fueron más que suficientes para reflejar sus sentimientos. “Te amo”, expresó. La pareja disfruta de un gran momento y existen versiones que indican que antes de fin de año se convertirían en marido y mujer.

Las románticas palabras de Tini Stoessel para Rodrigo De Paul (Foto: Instagram @rodridepaul)

Cuándo vuelve a jugar Argentina

La selección vuelve a jugar el lunes 22 de junio a las 14 (hora argentina) contra Austria en el AT&T Stadium de Dallas y el sábado 27 a las 23 (hora argentina) frente a Jordania en el mismo estadio del estado de Texas en el cierre de la fase de grupos. Tras la victoria en el debut, la Argentina se ubica, temporalmente, primero en el Grupo J con tres puntos, seguido por Austria, que empató 3-1 en su debut frente a Jordania.