Tití Fernández reclamó desde su Twitter poder visitar a su hija Sole y generò cataratas de reclamos similar

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de agosto de 2020 • 15:02

Angustia y reclamo. A cinco meses del comienzo de la cuarentena en la Argentina, el ingreso de visitas a todos los cementerios del AMBA sigue prohibido. Las quejas no cesan y en las últimas horas, el periodista deportivo Tití Fernández volcó en sus redes un pedido personal.

"Pregunta respetuosa a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli: ya que en CABA se puede hacer todo, ¿me pueden decir cuándo van a habilitar el cementerio de la Chacarita para poder visitar a nuestra hija? ¡Ahí, seguro que va a haber distancia social ¡Gracias!", escribió Tití con consideración.

Sus palabras no pasaron desapercibidas, y por el contrario, recibió decenas de historias que atraviesan la misma situación. El pedido del reconocido periodista se suma a la larguísima lista de ciudadanos que exigen poder visitar a sus seres queridos.

Los cementarios - públicos y privados- son de los sitios que todavía no tienen un protocolo en marcha. Solo se permiten pequeñas ceremonias para entierros y cremaciones.

El constante recuerdo de Soledad

Soledad tenía 26 años en el momento del fatal accidente automovilístico que ocurrió el 1 de julio de 2014. Había viajado para ver a su papá y para presenciar el Mundial de Fútbol de Brasil.

En 2017, tres años después del accidente fatal en el que Soledad perdió la vida, Tití se refirió a ella en PH: Podemos hablar. "Es la tragedia de mi vida", anticipó por entonces antes de ahondar en detalles.

"Todos los dos de cada mes trato de poner un tuit con el hashtag nunca te vamos a olvidar. Quiero que la gente la recuerde a Sole, porque era una pendeja bárbara, y quiero que la gente sepa lo que era", contó mientras los ojos se le llenaban de lágrimas.

"Fue una tragedia: el traslado, el reconocimiento del cuerpo. Todas las noches me despierto y se me viene la película a la cabeza de como me entero. Lo peor que te puede pasar es tener que reconocer a tu hija", dijo completamente devastado.

"A mí me hace bien hablar porque quiero que la gente sepa lo que era: extraordinaria, llena de vida, una cosa maravillosa. le iba a ir muy bien en la vida porque era inteligente y era muy amiga de sus amigos, y si vos te manejás con tus amigos en la vida te va bien".