El duro recuerdo de Gladys Florimonte del vínculo con su padre: “Te anulaba delante de los demás”

La comediante Gladys Florimonte estuvo de invitada en Los Mammones (América) en donde recordó con detalles lo difícil que fue crecer en una familia con un padre muy exigente que le impedía ser lo que ella quería.

“Vos tuviste una historia de vida muy dura, con maltratos por parte de tu padre. Tu autoestima seguro fue golpeada en algún momento, ¿no? ¿Cómo se hace para salir y hacer todo lo que hiciste?”, le preguntó el conductor Jey Mammon. “Yo tuve una infancia linda pero con un papá muy exigente que no me dejaba hacer nada. Todo lo que hacía era malo, nada le gustaba”, aseguró la actriz.

“Mi hermano mayor me decía que tenía que hacer lo que a mi me gustaba. A partir de ahí empecé a hacer mi vida. Yo tenía el pelo largo y fui y me lo corté. Parecía una sota de basto”, bromeó Gladys y destacó que su padre no llegó a verla como actriz. “Te anulaba adelante de los demás, te decía que no servías para nada. Más allá de la violencia física”, agregó Jey.

“Siempre, todo el tiempo. Yo igual tenía una personalidad bastante brava. Si él decía ‘A’ yo decía ‘B’. Siempre estaba la conversación de los grandes”, continuó relatando la actriz y agregó: “El día que falleció a mi me dolió mucho, yo lo extraño. Pero bueno, yo empecé a hacer lo mío, lo que quería. Yo soy igual trabajando que en la vida. Siempre me vas a ver igual”, concluyó.

El accidente doméstico con su perrita

Más adelante, la comediante relató el accidente que tuvo cuando su perra la arrastró por las escaleras, provocando que se fracture y se rompa los dientes. “¿Es verdad que te ayudaron Moria (Casán), Georgina (Barbarossa) y la Prefectura?”, preguntó Jey. “Sí, yo había sacado a mi perra Martita antes de ir a trabajar. Ella quería ir para donde están las escaleras, entonces cuando comenzamos a bajar me da como un tirón y me fui de cara al piso”, recordó Gladys.

“Moria llamó por teléfono a la obra social para que me lleven al hospital. Llegó una ambulancia que estaba ahí cerca y la Prefectura. Una doctora me quería subir a una camilla porque estaba quebrada y yo no quería saber nada. Entré a mi casa con mucho dolor, busqué mi credencial y me llevaron”, continuó la actriz. “¿Y la perra estaba bien?”, le preguntó Jey. “Sí, la agarró el de Prefectura. Yo pensaba que me la habían afanado”, confesó Gladys causando risas entre los presentes.

