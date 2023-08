escuchar

Silvina Luna falleció este jueves 31 de agosto a los 43 años tras pasar 79 días internada en el Hospital Italiano. La noticia conmocionó al mundo del espectáculo y, en especial, a sus amigos famosos, quienes se consideraban parte de su círculo íntimo. Una de las personalidades que se mostró notablemente afectada fue Gladys Florimonte, quien rompió en llanto esta tarde en Intrusos (América) al recordar su amistad con la modelo.

Gladys Florimonte rompió en llanto al hablar de Silvina Luna

“No lo puedo creer. Es una cosa que no se puede creer. Iba en el auto y tuve que parar, no puedo seguir. Me tuve que tomar un café”, lamentó Gladys en diálogo con Flor de la V y sus panelistas. “Hablé hoy temprano con el puchita y me dijo que ya había fallecido. Estaba abrazado a ella. Tenía un dolor tremendo”.

