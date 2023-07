Gladys Florimonte: su debut en el circo, cuál es el personaje que siempre le piden y sus rezos por la salud de Silvina Luna

escuchar

Es actriz, comediante e imitadora. Su currículum incluye teatro de revista, obras infantiles y trabajos en televisión, donde siempre despliega todo su humor y gracia a través de algún personaje. Sin embargo, había algo que le faltaba hacer en su carrera: desmpeñarse en un circo, Objetivo que desde hace semanas está cumpliendo en el nuevo espectáculo del Circo Rodas. “Cuando los dueños me convocaron, les dije: ‘¿y qué voy a hacer en el circo, yo?’. Ellos me dijeron que querían que yo haga algo, aunque sea una mini participación, que les interesaba que yo esté y bueno, acá estamos. La verdad es que estoy maravillada, es un mundo extraordinario”, le confesó Gladys Florimonte a LA NACION antes de la gala especial para famosos que se llevó a cabo el jueves último en la carpa ubicada en Crovara y Gral. Paz.

Entre los diferentes cuadros de acrobacia, contorsionismo y clown, está ella. Primero, recibiendo al público en una previa muy divertida. Luego, mostrando su destreza arriba de una mini bicicleta y, por último, poniendo en aprietos a algún espectador con la infaltable performance de los cuchillos. Sin embargo, este número cuenta con un plus: lo hace bajo la piel de Zulma, ese emblemático personaje que nació en la pista de ShowMatch y que saca a pasear cada vez que el teléfono no suena y necesita gestionar sus propios proyectos. “Ella siempre tiene que estar, es la condición que me ponen todos”, confiesa entre risas.

Gladys Florimonte tiene tres cuadros en el nuevo espectáculo del Circo Rodas Hernan Zenteno - LN

-¿Es tu primera vez en el circo?

-Sí, es mi primera vez y la verdad es que me encontré con un mundo totalmente diferente. Todo maravilloso. Siempre iba de chica y me encantaba. Todo lo que es de riesgo me fascina. En este nuevo espectáculo del Circo Rodas hay un número de motos que es espectacular, otro de contorsionistas, están los Malevo, es extraordinario. La verdad es que a veces me quedo entre bambalinas mirando maravillada como si fuera una espectadora más.

-¿Cuál es tu rol en este espectáculo?

-Tengo tres cuadros. Primero, antes de que comience el show hago una previa con el payaso mientras entra la gente. Me meto en el medio, me saco fotos, me saludan, hago chistes. Obviamente los papás y los abuelos me reconocen más que los chicos, pero es muy divertido. Después, hago una coreografía con otros payasitos donde interpreto a una nena. Ahí tengo una rutina con una bicicleta chiquita. Y por último hago un cuadro como Zulma, un personaje que la gente ama.

Junto a uno de los clowns, Florimonte es la encargada de recibir al público antes de que empiece la función Hernan Zenteno - LN

-De Zulma no zafás nunca...

-Es un personaje muy picaresco que le encanta a todos. Donde voy me lo piden. Yo no quería hacerlo acá porque es un poco subido de tono para los chicos, pero el director insistió y me convenció. Así que le bajamos un poco el tono y armamos un número de lanzapuñales que quedó muy divertido. Lo hago con uno de los payasitos y una persona del público, es todo improvisado.

-¿Te vamos a ver haciendo alguna acrobacia o cuadro de riesgo?

-Nooo, lo único de riesgo que hago es subirme a una bicicleta chiquitita, algo que ya hice con Flavio Mendoza en el teatro. Aunque es un show de dos horas, tampoco hay mucho tiempo para sumar más cosas porque hay mucha gente en escena.

-¿Cómo es trabajar para el público infantil?

-Yo estuve muchos años con Panam, como ocho, así que es un público que conozco muy bien. Lo que más me gusta es la inocencia que tienen. Me gusta pelearlos, asustarlos y hablarles como si fueran grandes. Acá encima me fusiono con el payasito y es muy divertido porque ellos aman el clown.

-En tu carrera los altibajos laborales son moneda corriente pero en estos momentos tu agenda explota. ¿Cómo te organizás?

-Yo agarro todo porque no le quiero decir que no a nadie. Ahora tengo que repartirme para cumplir con algunos compromisos que tengo asumidos en Uruguay porque voy y vengo con mis shows. También estoy en la tele con Jorge Lanata y estuve con Andrea Ghidone haciendo Madame Tango. Gracias a Dios y al universo me llaman de todos lados y estoy atravesando una linda etapa, no me puedo quejar. Quiero disfrutarla y también ahorrar algo para el día de mañana, cuando se vengan las épocas de vacas flacas.

-¿En esas épocas es cuando se pone en marcha la autogestión?

-Exacto y me encanta. Cuando nadie me llama soy yo la que levanto el teléfono, llamo y ahí voy. Lo de los shows en Uruguay surgió así, por ejemplo. Y fue un éxito. Hago varios personajes, además de Zulma. Ella siempre tiene que estar, es la condición que me ponen todos.

-Zulma surgió en la pista de ShowMatch, ¿fue creación tuya o de Marcelo Tinelli?

-¡Mía! Yo fui a bailar y metí ese personaje en una coreo. Pero nada, eran dos minutos, me sacaba el batón y seguía bailando normal. Y a Marcelo -que es un gran visionario y un gran comediante- le llamó la atención y ahí empezó todo. El siempre es un gran disparador para todos los que imitamos o hacemos personajes. Así que yo estoy muy agradecida con él por eso.

-Siempre trabajaste con las figuras más importantes del medio: Gerardo Sofovich, Marcelo Tinelli, ahora desde hace un tiempo Jorge Lanata. ¿Cómo es trabajar con él?

-¡Ay, es maravilloso! Obvio que cuando me llegó la propuesta ni lo dudé. Jorge es un número uno como periodista. Hay muchos buenos pero él es algo fuera de serie. Siempre está adelantado a lo que va a suceder. Se adelanta antes de que sucedan las cosas, te lo dice y después pasa. Estoy feliz.

-Vos siempre fuiste muy querida entre el público, ¿recibís críticas del otro lado de la grieta por estar en su programa?

-No, todo lo contrario porque saben que lo que yo hago es un personaje. Tanto peronistas como radicales o los nuevos partidos me dicen: “sos una genia”. Y mirá que por ahí tiro algunos palitos ¿eh?, pero gracias a Dios tengo un muy buen vínculo con todos.

-¿Y por parte de los políticos? ¿Recibiste alguna vez alguna queja?

-No, tampoco. (Florencio) Randazzo siempre me dice: “que HDP que sos, sos extraordinaria”. Massa, Larreta, Tolosa Paz, todos siempre halagan mi trabajo. Tolosa Paz una vez me dijo: “Sos la única que me sabe imitar”. Ahora voy a hacer a Karina Milei (la hermana de Javier Milei) que nadie conoce, no sé ni cómo habla, pero bueno, le voy a poner mi impronta.

-¿Cómo hacés en esos casos que no son tan conocidos para componerlos?

-Estudio sus movimientos, como se ríen, como caminan, como miran. Básicamente estudio sus gestos. Y después les pongo voz.

-¿Cómo ves el país hoy y qué es lo que más te preocupa?

-Me preocupa todo del país, no una sola cosa, todo: la inseguridad, la inflación, la salud pública, la falta de trabajo. Yo hoy gracias a Dios tengo laburo, pero hay muchos compañeros que no, mucha gente que no tiene. Ojalá que el que venga pueda hacer algo y que no haya más grieta, que se junten todos y podamos salir adelante de una vez.

-¿Es verdad que recibiste una propuesta para estar en Pasaplatos?

-Sí, me llamaron pero no puedo decir nada. No sé cuándo saldrá al aire, calculo que pronto.

-¿Y cómo te llevás con la cocina?

-No me llevo (risas). No me gusta cocinar. Yo soy muy básica así que van a verme haciendo unos cuantos papelones. Aunque como yo no estoy acostumbrada a cocinar para mí es un hallazgo lo que hice.

-Hace un tiempo dijiste que no te gustan los realities pero ahora vas a participar de uno, ¿qué te hizo cambiar de opinión?

-No, en realidad no me gustan los que son de convivencia, toda esa onda no me va y no los veo. En cambio, los de cocina sí porque me sirve para aprender cosas, recetas, te enseñan algo. Por ejemplo, yo ya aprendí a hacer canelones.

-¿Cómo te afectó lo que le pasó a Silvina Luna por estos días?

-Hoy estoy mejor porque sé que abrió los ojitos y tuvo una leve mejoría pero estos días estuve muy mal. Tenía que ensayar y no podía concentrarme, tenía la cabeza en cualquier lado. No merece que le esté pasando esto. No se entiende cómo la Justicia le da cuatro años a un tipo (en referencia a Lotocki) que hizo todo lo que hizo. Es el único médico que tiene problemas con todos los pacientes y todavía sigue ejerciendo. Es una locura.

Gladys Florimonte, preocupada por la salud de su amiga Silvina Luna

-¿Estás en contacto con su hermano?

-No, con Ezequiel no. Estoy en contacto con las amigas, ellas me van informando de todo. No puedo ir a verla por ahora porque el acceso es restringido, pero estoy contenta que está mejor. Yo creo en Dios y sé que ella se va a recuperar porque es una mina que es una leona, tiene mucha fuerza interior. Es una persona muy frágil y cálida también. Nosotras trabajamos mucho juntas, hicimos La pelu y mucho teatro. Además, somos vecinas, así que siempre nos juntamos a tomar café, a cenar. Rezo mucho para que pronto pueda estar en su casita.