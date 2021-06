Hernán Drago reveló que le hicieron una millonaria propuesta política

Hernán Drago confesó que hace un par de años recibió una millonaria oferta de un partido político que quiso contratarlo para un spot de campaña. El modelo reveló que no dudó ni por un segundo en rechazar la propuesta y explicó: “Hay cosas que el dinero no compra”.

En una entrevista con Mitre Live, a través de la cuenta de Instagram de Radio Mitre, Drago fue tajante cuando fue consultado sobre la posibilidad de dar un giro a su carrera. “Espero por muchos años no involucrarme en la política y no me gustaría relacionarme con ninguna bandera; varias veces me ofrecieron mucho dinero para hacer un spot, pero yo creo que hay cosas que el dinero no compra”, expresó.

Juan Etchegoyen le mencionó el caso de la diputada Amalia Granata, además de las recientes ofertas que recibieron Cinthia Fernández y Mónica Farro para incursionar en ese ámbito. El modelo se mantuvo firme: “Me parece que de parte los políticos hay una búsqueda muy clara en cuanto a qué buscan por su nombre masivo y popular; ellas también querrán tener su sueldo bien ganado seguramente y ayudar a la gente, pero a mí, para mi vida, no me cierra desde ningún aspecto”.

Hernán Drago reveló que rechazó una millonaria oferta política: "Me da bronca" - Fuente: Mitre Live

Luego dio a conocer cuál fue la cifra que le prometieron para “tentarlo” a sumarse a una iniciativa: “Me ofrecieron un millón y medio de pesos para hacer un spot de 15 segundos, pero a mí pegó por el lado de ‘si este número pasan por mis supuestos honorarios, deben decir que salgo tres millones de pesos’, porque esto funciona así y no me interesa cobrar un cheque de la política que no se sabe de dónde viene”.

Sobre el final, manifestó su deseo de irse a vivir a Bariloche en el futuro cercano y confesó que cuando lo dijo públicamente por primera vez también le llegaron varias propuestas desde la localidad patagónica. “Me han ofrecido hacer algo turísticamente con el gobierno de allá, no sé si en el día de mañana me tentará; yo quiero a esa ciudad pero está todo tan embarrado, que seguramente ni lo intente, porque ojos que no ven, corazón que no siente”, sentenció.

El conductor se mostró sorprendido por la suma que le ofrecieron y le preguntó si a él no le había impactado. “Me importa muy poco lo que me ofrecieron. No pasaba por el importe, así me hubieran dicho 50 millones de pesos, no me interesa participar de algo así”, cerró Drago.

LA NACION