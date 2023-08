El duro relato de un ex Gran Hermano que fue víctima de un violento robo en su auto: “Me rompieron el vidrio”

escuchar

La vida después de ser parte de Gran Hermano (Telefe) para algunos de los participantes no es color de rosa como lo esperaban, con la fama rodeando su nombre y disfrutando de los privilegios que otorga, como así también la posibilidad de cumplir sueños. Los finalistas viven un gran presente, mientras otros participantes siguen en búsqueda de oportunidades laborales, como es el caso de Maxi Guidici, quien en medio de su campaña para ingresar al Bailando, habló sobre el hecho de inseguridad del que fue víctima.

“Voy a decir que estamos en esos momentos en que la vida te da la espalda, te mete un par de bifes y te sigue golpeando”, expresó Maxi en un video que compartió en su cuenta de Instagram, en el que se grabó en primer plano mientras caminaba en la vía pública. Con esta triste introducción, bien podría pensarse que se refería sobre su situación sentimental, debido a que a principios de julio confirmó su separación de Juliana “Tini” Díaz, relación que nació en la casa de GH y que decidieron finalizar para que cada uno encare sus caminos por separado.

Juliana y Maxi comenzaron su romance en la casa de Gran Hermano

Sin embargo, conforme iba avanzando su relato, se distanciaba de la posibilidad de que hiciera referencia a su anterior vínculo, sino que indicó que era un día para buscar soluciones, ya que sufrió un robo. “Me chorearon, me rompieron el vidrio del auto, me afanaron la pantalla. Me vi con una imagen tan tétrica que la verdad estuvo dura de pasar la amargura, pero ya estamos firme para solucionar”, expresó con tristeza y resignación, pero con la intención de mostrarse con ánimos para seguir adelante.

“Pero ya estamos firmes para solucionar lo que tenga que ser. Que tengan un feliz comienzo de semana y hay que sonreírle a todo como venga y como sea. Con una sonrisa se pasa todo. ¡Besos!”, culminó su mensaje intentando llevar buena onda a pesar de la dificultad que atraviesa al encontrarse con un escenario indeseado.

Maxi Guidici sufrió un robo e hizo un descargo en redes sociales

El exhermanito no detalló si el auto que fue vandalizado y robado se trata del vehículo que ganó en la casa de Gran Hermano. Cabe destacar que en enero del 2023, se consagró ganador de una importante prueba dentro del juego en el que todos los participantes debían mantenerse de pie tocando este transporte y quien aguantara más ganaba. Salió victorioso y una vez fuera del reality se le debía entregar el premio.

Fue Nacho Castañares, finalista de GH, quien luego de que se conociera el hecho de inseguridad que vivió su compañero, confirmó que el auto en cuestión fue el ganado en el ciclo. “Fue en el de Gran Hermano. Le arrancaron la pantalla”, indicó en vivo en el streaming Fuera de Joda, que conduce junto a Julieta Poggio, Lucía “La tora” Villa y Daniela Celis. Asimismo, el joven explicó que al tratarse de un auto con última tecnología, contiene un equipo de música con pantalla, la cual fue robada con el uso de la fuerza y genera importantes daños en el sitio donde estaba colocada. Por el momento, Maxi no dio más detalles sobre el asunto.

