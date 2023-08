Guido Kaczka reveló la insólita pregunta económica que le hizo a Soledad Rodríguez para conquistarla

escuchar

Desde sus comienzos como actor en la pantalla argentina en los ‘90 y hasta su rol de conductor actual, Guido Kaczka siempre supo cómo conquistar al público con su espontaneidad y picardía. Y es de la misma forma que buscó llamar la atención de su actual esposa, Soledad Rodríguez, más de una década atrás, cuando la vio por primera vez y supo que quería comenzar una historia de amor con ella. Humor y nervios fueron los ingredientes de la anécdota que contó acerca de esa noche en que nació su romance.

En 2018, Guido Kaczka y Soledad Rodríguez contrajeron matrimonio en una romántica boda, rodeados de sus seres queridos y sus dos hijos en común, Benjamín y Helena. Pero su romance comenzó en 2011, y el inicio fue un tanto particular por los nervios del conductor, que buscó en el humor poder tener un acercamiento con esa mujer que lo cautivó desde la primera vez que la vio.

Guido Kaczka y Soledad Rodriguez se conocieron en 2011

“La conocí en un after office, donde vas después del trabajo”, introdujo el conductor, invitado a Poco correctos (eltrece), con la conducción de Leandro “Chino” Leunis y Joaquín “Pollo Álvarez. “La vi, estábamos con dos amigos y les dije: ‘Uy, cómo me gusta’. Hice lo que no me gusta, avisar quién me gusta”, continuó. Acto seguido, reveló que vio que otra persona “se la encaraba”, por lo que prestó atención a la situación y escuchó que el conquistador le preguntó a la joven de qué signo era y ella tuvo una respuesta tajante: “Uy, qué pregunta ochentosa”.

Fue ese el puntapié que tuvo para cuando decidió acercarse: “Le pregunté si podía hacerle una pregunta del 2000”. Al recibir el sí de Soledad, lanzó: “¿Te quedó plata en el corralito?”. La pregunta humorística dio un panorama propicio para que se desarrollara una charla entre ellos. Lo que siguió fue que el conductor le ofreció llevarla a ella y a su amiga a sus respectivas casas. “Ellas no quería y yo les decía: ‘Yo soy famoso, no te voy a hacer nada’”, recordó con vergüenza, al admitir que estaba “desesperado”.

Guido Kaczka contó cómo conquistó a su esposa, Soledad Rodríguez

Finalmente, Soledad y su amiga aceptaron la propuesta y allí se desarrolló la segunda parte de la “conquista”. Una vez en el auto, la joven se sentó en el lugar del acompañante sin notar que había aplastado el folleto de un jardín de infantes, ya que en esa época, Guido y su expareja Florencia Bertotti estaban en la búsqueda de una escuela para su hijo Romero. “Pasé mucha vergüenza”, admitió Guido.

“Al final llegamos a su casa. No sabía cómo hacer, porque estaba con todos en el auto. Le dije: ‘¿Me das tu teléfono?’. Me dio la duda de que sea el real, así que llamé de inmediato para ver si era, y vi que le sonó. Ella lo agarró porque pensó que era la mamá, y yo le dije: ‘Me encantó conocerte’”.

Guido Kaczka junto a Soledad Rodríguez: llevan 12 años de amor Archivo

El desenlace de su relato causó emoción en los conductores, que escuchaban atentamente a su colega. Todos festejaron la picardía de Guido, quien señaló que ese fue el comienzo de su romance, que hoy lleva 12 años y, fruto de su amor, tienen tres hijos: Helena, Benjamín y Eliseo.

LA NACION