Coti de Gran Hermano se solidarizó con Sofía Jujuy y habló sobre la salud mental: “Estoy con antidepresivos”

Hace pocos días, Ángel de Brito confirmó la separación entre Coti Romero y Alexis “Conejo” Quiroga luego de que su vínculo nacido en Gran Hermano trascendiera el reality. En este contexto, la exparticipante se solidarizó con Sofía “Jujuy” Jiménez, quien vive un difícil momento al enterarse de que su pareja le fue infiel.

En el 2021, Sofía “Jujuy” Jiménez blanqueó su relación con el polista Bautista Bello a través de un romántico posteo en las redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas, la influencer utilizó sus redes sociales para hacer eco de su separación tras ver fotos de su ahora exnovio a los besos con otra mujer durante unas vacaciones con amigos en Brasil.

La publicación de Sofía "Jujuy" luego de la separación con su pareja Instagram: @sofijuok

Este viernes, la modelo compartió un mensaje con sus seguidores de Instagram. “Qué importante es el amor propio en momentos como el que estoy atravesando”, introdujo y luego agregó: “Qué importante es recordarnos lo valiosas que somos más allá de lo que la vida tenga para contarnos”.

Luego se refirió a la difícil situación que atravesó con su expareja. “Qué flash como te puede cambiar literal de un segundo a otro… Abrazarse fuerte es la cuestión, o por lo menos así me consuelo yo. ¡Mujeres las abrazo fuerte a ustedes también que me llenaron de amor y contención! No puedo creer la cantidad de mensajes que recibí. Qué fuerte ver y sentir como todas pasamos alguna vez por infidelidades y frustraciones amorosas”, señaló.

La respuesta de Coti Romero a Sofía Jujuy en Instagram

“Yo ya voy como por la cuarta, y sigo viva, pues como dicen, “nadie muere de amor”, aunque a veces el dolor por dentro es intensísimo, y la razón no encuentre explicación, esta vez lo voy a intentar vivir con un humor. Y como desde otro lugar, siento que la vida siempre tiene lecciones para darnos y está en nosotras, en cómo elegimos transitarlas”, continuó Sofía.

Sin embargo, nadie esperaba que Coti Romero comentara la publicación y se refiriera a su reciente situación personal con el “Conejo”. “Te amamos Sofi. Yo literal estoy con antidepresivos que me recetó la psiquiatra. También estoy con psicólogo”, manifestó.

Luego se refirió a cómo se sintió en los últimos días. “Me mareo porque son muy fuertes los medicamentos. Estoy tratando de comer un poquito más porque no he tenido apetito”.

Por último, una de las mejores estrategas de Gran Hermano remarcó: “Esto te recuerda cuán importante es la salud mental, tratarse, amarse, hacer terapia, que ayuda a salir de los dolorcitos que hay en la vida. Sos muy fuerte y no hay mal que dure 100 años”.

La publicación llegó a más de 120 mil likes en menos de 5 horas y se llenó de mensajes de personajes de la farándula, quienes le dieron su apoyo a la modelo.

“¡Te amamos Sofi linda! Te abrazo con el alma. Sos una mujercita maravillosa”, escribió Georgina Barbarossa. “Sos guerrera y ‘todo pasa’. Fuerza diosa sos maravillosa”, manifestó Anamá Ferreira. “Lo mejor siempre está por venir reina”, señaló Melody Lyz, mientras que Micaela Vázquez le escribió “Sofi”, junto a varios emojis. No obstante, una de las que más tuvo repercusiones fue Coti Romero.

