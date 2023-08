La contundente decisión que tomó Maxi López tras el viaje de Wanda Nara a Turquía

escuchar

Arde Troya. Después de los tiempos de paz, entre Wanda Nara y Maxi López, se habría vuelto a desatar la guerra. Todo parecería indicar que las reuniones familiares, los intercambios en las redes y la buena convivencia habría llegado a su fin. Luego de que trascendiera el difícil momento de salud que atravesaba la mediática, su exmarido aterrizó en la Argentina para acompañarla y estar cerca de sus hijos. No obstante, la reciente decisión de ella de viajar de vuelta a Turquía habría desatado una batalla. En este contexto, López tomó una contundente decisión que demostraría cómo están las cosas entre ellos.

Wanda Nara y Mauro Icardi llegaron a Turquía con Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella

El viernes, Wanda Nara y Mauro Icardi viajaron, en un vuelo privado, a Estambul, para que el jugador se reincorpore a los entrenamientos del Galatasaray, club turco que acaba de comprarlo. Junto a ellos viajaron Francesca e Isabella, dos de los tres hijos varones de Nara, Constantino y Benedicto (Valentino el mayor se quedó en la Argentina), su mejor amigo, Kennys Palacios, la maestra de Isabella y las dos perritas de la familia, junto a un considerable número de valijas y bolsos. Si bien allá fueron recibidos con bombos y platillos, en Buenos Aires las cosas no habrían quedado de la mejor manera.

El perfil de Instagram Gossipeame, que siempre está al pendiente de los movimientos de los famosos, dio cuenta de una acción que no pasó inadvertida y que dice mucho de cómo estaría el vínculo entre los ex. “Maxi López dejó de seguir a Wanda, ella lo sigue a él... La vida de Wanda tiene más capítulos que This Is Us, ¿Y ahora qué habrá pasado?”, expuso y adjunto las pruebas de que el exfutbolista ya no tiene entre sus seguidores a la madre de sus hijos.

Maxi López dejó de seguir a Wanda Nara en Instagram (Foto: Instagram @gossipeame)

Asimismo, desde Gossipeame advirtieron otro gesto que tuvo López. Elle, su hija fruto de su relación con su pareja Daniela Christiansson, cumplió cuatro meses y él comentó el posteo que hizo su novia: “Felices 4 meses, mi amor, papi ya vuelve a casa”. Entre todos los comentarios que recibió su mensaje, él le dio like a uno que decía: “Qué bien qué haces Maxi. Menos mal que dejaste de seguirle el juego a Wanda”.

El polémico like que dio Maxi López en Instagram (Foto: Instagram @gossipeame)

Pero, ¿qué fue lo que sucedió entre los ex que desató una nueva pelea? Según indicó Juan Etchegoyen el lunes en Mitre Live - el ciclo que se emite a través de las redes sociales de Radio Mitre - el conflicto habría surgido por el viaje a Estambul. “A mí lo que me dijeron fue que aparentemente Maxi y Wanda tuvieron una discusión previa al viaje a Turquía de Wanda con Mauro y sus hijos. Cuando pregunté me contaron que Maxi no estaba de acuerdo con este viaje”.

“El motivo es que Maxi consideraría que su ex debería haberse quedado en la Argentina, cuando él dejó todo en Europa para venirse a Buenos Aires”, indicó Etchegoyen y comentó que López estaría “muy enojado” con Nara. A modo de cierre, reflexionó sobre la gravedad de lo que aconteció entre los ex. “Debe haber habido una discusión feroz entre Wanda y Maxi como para que él la deje de seguir y nos alerte a todos de que pasaba algo; si no, estas cosas quedan siempre puertas para adentro”, sentenció.

