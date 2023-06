En Gran Hermano Chile, dos participantes descubrieron el bidet por primera vez y dejaron sin palabras a Diego Poggi

escuchar

Tras el éxito que tuvo en la Argentina, el domingo 18 de junio comenzó la versión chilena de Gran Hermano. Nuevos participantes con distintas historias, personalidades y edades ingresaron a la casa y rápidamente las comparaciones entre esta edición y la que condujo Santiago Del Moro no tardaron en hacerse eco. Las cámaras ya funcionan las 24 horas del día y precisamente captaron la peculiar situacion que vivieron dos participantes cuando, al ingresar al baño, vieron por primera vez un bidet.

Si bien en la Argentina los bidets son comunes en los baños privados, esto es algo que suele generar curiosidad entre los turistas que visitan el país, ya que en muchas partes del mundo, como los Estados Unidos, e incluso en algunos países de Europa y de Latinoamérica, no existen.

Diego Poggi, quien realiza la cobertura digital de Gran Hermano Chile, captó una conversación entre dos participantes que tuvo lugar en el baño. El tema que debatieron fue el descubrimiento del “mini baño” para “lavarse el ‘poto’”.

“Mira esto que hay acá. No conocía este mini baño, en mi vida había visto esta cosa, entonces estuve descubriendo qué es”, sostuvo la participante Jennifer Galvarini, mientras le señalaba el bidet a una de sus nuevas compañeras de convivencia, y agregó: “Caché que es para lavarse el ‘poto’”. Cabe recordar que esta edición, si bien es chilena, se graba en la Argentina, en la misma casa donde Marcos Ginocchio se consagró ganador.

“¡Es un bidet! ¿Qué?, ¿Los chilenos no tienen bidet?”, analizó Poggi sin poder ocultar su asombro, a la espera de ver qué hacían las participantes ante el “artefacto misterioso”. Tras observarlo por unos instantes, ambas quisieron ver como funcionaba, y fue entonces que, siguiendo indicaciones, Alessia Traverso abrió la canilla y recibió un chorro de agua, por lo que rápidamente gritó y pegó un salto hacia atrás para alejarse. Todo terminó en carcajadas.

Quien, como testigo de la situación, tampoco pudo contener la risa, fue un argentino, que reía y aplaudía mientras celebraba la cómica escena. “Espectacular, corten este pedazo, por favor, que alguien, amigos, lo suba a TikTok y me etiquetan. Casi se le moja la jeta. Yo no puedo creer lo que vi. ¡Se acaba de lavar la señora la cotorra y ella puso la cara ahí, yo no lo puedo creer!”. Mientras tanto, la “explicación” continuaba en vivo y la mujer intentaba decirle a su compañera cómo funcionaba el bidet. Como no podía ser de otra manera, el clip no tardó en viralizarse en las redes.

Mónica, la participante más longeva de Gran Hermano

Como en todas las ediciones del reality, los participantes suelen generar mucha curiosidad, y el caso de Chile no fue la excepción. Sin embargo, el domingo por la noche, se rompió un récord con el ingreso de la persona más longeva en la historia del programa. Mónica Ramos tiene 77 años y durante su clip de presentación dijo: “Cuando me teñí el pelo de morado, todas me decían: ¡Vieja ridícula! Hasta mi esposo”. Asimismo, contó que él se molestó cuando se enteró de su participación.

A pesar de los malos comentarios por su decisión estar en el programa, la mujer hizo caso omiso y se embarcó en la competencia. Antes de dirigirse a la casa, su marido estuvo con ella en el estudio y le dio su apoyo. Mónica mostró feliz con la oportunidad y fue la octava en abrir la puerta del juego.

Francisco, ¿el nuevo Alfa de Gran Hermano?

En los ciclos que tienen varias ediciones es usual que se compare a los participantes de las distintas temporadas y Gran Hermano Chile no fue la excepción. Durante la primera noche el público conoció a Francisco, un mecánico y camionero de 61 años. “Soy un poco acelerado, buena onda, honesto, honrado, sencillo y más fiel que un perro”, se describió en una presentación que compartieron en el Instagram del programa.

Asimismo, contó que lo primero que iba a hacer era “ubicarse en la cocina” porque “le encanta cocinar” y precisamente eso mismo fue lo que dijo Walter “Alfa” Santiago, el polémico concursante de la edición argentina, que se describió en su momento como “el dueño de la cocina”.

Los fanáticos del programa no tardaron en comentar las similitudes entre ambos y recurrieron a Twitter para pronunciarse al respecto: “Van a ser las 2 de la mañana y yo me puse a ver Gran Hermano Chile y metieron a uno a cumplir el rol de Alfa, no puede ser”.

