Marta Fort protagonizó un momento sensible en el certamen MasterChef Celebrity (Telefe), ya que presentó un plato titulado “Donde el tiempo se detiene” para honrar la memoria de su padre, Ricardo Fort. El menú consistió en cuadril al horno, arroz blanco y ensalada coleslaw, una preparación que el empresario solía pedir durante los viajes familiares a Miami.

La participante relató que la elección tenía un valor afectivo singular: “Fue su última cena. Antes de enfermarse, se fue a Miami a hacer como un retiro espiritual. Y ahí aprovechó y comió esto. Ahora, cuando lo hago, es lo que más me hace acercarme a él”. La preparación del plato incluyó aceitunas negras y pasas de uva, ingredientes que Ricardo Fort disfrutaba en sus comidas. “Hice el plato original e intenté ponerle algo más de su firma”, explicó.

"Donde el tiempo se detiene", el plato con cuadril al horno, arroz blanco y ensalada coleslaw de Martita para Ricardo Fort Captura Telefe

La joven recordó también que las veces que se iban de vacaciones a Miami, todos compartían esta comida: “Jamás me pedí otro plato que no fuera ese en el restaurante. Ni preguntaba”.

La presentación del plato permitió un espacio para el diálogo sobre sus primeros años de vida. “Era muy consentida. Fue una infancia buena, graciosa. Yo tenía una realidad que para ese momento era muy poco común”, le contó a Wanda Nara. Además, destacó que su padre fomentó su libertad y apertura mental, valores que marcaron su crecimiento personal previo a la exposición pública. “No me crié con prejuicios, eso lo aprendí más adelante”, sentenció.

Los chefs valoraron la capacidad de la participante para transformar un recuerdo personal en una propuesta gastronómica. “Es maravilloso que haya una comida que te haga acordar a tu papá y que lo recuerdes con esta alegría”, le dijo Germán Martitegui en su devolución.

Martita tenía nueve años cuando murió su padre en noviembre de 2013

Aunque todo el jurado le señaló detalles técnicos sobre la cocción del cuadril, Marta se mostró satisfecha con el resultado. “Yo, la verdad, con presentar ese plato y poder contar un poco de mi historia, me voy feliz”, concluyó. El jurado resaltó la importancia de mantener viva la memoria de un ser querido mediante estas tradiciones familiares y mencionó que el empresario se sentiría orgulloso del desempeño de su hija.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.