Wanda Nara contó que habló con Martita Fort tras su separación de Juan Manuel Ramírez y reveló qué le aconsejó. “Martita, ¿qué casamiento?”, recordó haberle preguntado más de una vez, cuando la hija de Ricardo Fort todavía pensaba en pasar por el altar con su entonces novio. En medio del revuelo mediático por la ruptura, la conductora de MasterChef Celebrity se acercó a ella al terminar una grabación del reality. Esta vez, le recomendó salir, divertirse y disfrutar de estar soltera.

Marta Fort con Juan Manuel Ramírez en la nieve mendocina (Fuente: Instagram/@martacfort)

La empresaria compartió algunos detalles de la charla ante un grupo de cronistas, entre ellos el de Infama (América). “Cuando ayer terminamos de grabar me acerqué, le di los consejos que yo como mujer pensaba”, explicó. El certamen gastronómico les permitió conocerse en el trabajo. Allí, Martita se ganó el cariño de sus compañeros y del equipo con su carisma y su buena onda. Nara, quien comparte con ella largas jornadas en el estudio, destacó también su dedicación.

“Me parece una chica divina, me parece amorosa”, dijo Wanda. “La conozco, sé lo que está trabajando, sé del esfuerzo que hace para estar tantas horas ahí”. La conductora, que sabe por experiencia propia lo que es atravesar una separación mientras se discute en los programas de espectáculos, dijo que le había dado “consejos personales” a partir de lo que veía que le estaba pasando.

En el intercambio con los cronistas hubo una pregunta sobre la manera en que Ramírez había hablado de Fort tras la ruptura. Nara empezó con un “No voy a hablar”, pero enseguida dejó claro qué le había molestado: “Ya que un hombre hable así de una chica, no me cayó tan bien”. En el ida y vuelta, uno de los cronistas mencionó el parecido con el Wandagate. “Bueno, bueno”, reaccionó Wanda, antes de pasar a contar qué consejos le ofreció a la hija de Ricardo Fort.

“Le di un montón. Que salga, que se divierta, que es joven, que esté con todos, que disfrute, que no se enganche”, enumeró la conductora. Y agregó: “Ella ya hablaba hasta de casamiento, imaginate. Yo cinco veces le dije: ‘Martita, ¿qué casamiento?’”.

Qué dijeron Martita Fort y Juan Manuel Ramírez sobre la ruptura

Marta Fort se separó de Ramírez tras cinco meses de relación (Foto: Captura TV)

Fort anunció en Instagram que se había separado de Ramírez tras cinco meses de noviazgo. Después, en diálogo con Puro Show (eltrece), explicó que los dos habían hablado durante la madrugada y que él ya sabía que la relación había terminado cuando ella publicó la noticia. También contó que el final había sido frío y que, aunque la separación era reciente, sentía que había puesto mucha energía en el vínculo.

La hija de Ricardo Fort señaló que, cuando empezó el noviazgo, creyó que Ramírez entendía lo que implicaban su exposición pública y su situación económica. Con el tiempo, dijo, esa diferencia se volvió uno de los motivos de la ruptura. También le molestó que él hablara con la prensa de cuestiones que, según ella, todavía no habían conversado entre los dos. Sobre los rumores de infidelidad, aclaró que no tenía información suficiente para afirmar que él la hubiera engañado.

Marta Fort dio su versión de lo que sucedió Prensa

Ramírez dio su versión en audios que le envió a Intrusos (América). Puso como ejemplo las visitas que hacía para verla entre el jueves y el domingo. Según contó, a Fort le gustaba salir a comer todos esos días y algunas cenas en los restaurantes que ella elegía podían costar, según su cálculo, entre 500 y 1000 dólares. Él explicó que también disfrutaba de salir a comer, pero que a partir de cierto precio ya no la pasaba bien.

El joven también habló de cómo esas visitas repercutían en su descanso y en su semana de trabajo. Dijo que le costaba sostener el ritmo de las salidas y que se sentía “desenfocado”. En otro intercambio, difundido en Puro Show, sostuvo que había sido él quien decidió terminar el noviazgo. Después publicó un comunicado en el que desmintió algunas de las versiones que circulaban y dijo que prefería mantener en privado los detalles de la relación.