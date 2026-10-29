Davo Xeneize: “A mi mamá le debo mi vida y no porque me la dio sino por todo lo que hizo para mí de chico”

La tercera edición de los Premios Ídolo Argentina se celebró este miércoles 28 de octubre en la Usina del Arte, con una ceremonia que reunió a algunas de las personalidades más destacadas del mundo digital. El evento, que reconoce el trabajo de creadores de contenido, streamers e influencers, contó con la conducción de Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rossello, mientras que la transmisión estuvo a cargo de Streams Telefe.

Uno de los momentos más importantes de la noche llegó cuando Davo Xeneize fue elegido como el Ídolo del Año, el máximo reconocimiento de la ceremonia. El streamer subió al escenario visiblemente emocionado y, frente a la ovación de los presentes, pronunció un discurso en el que agradeció a sus seres queridos, a sus colegas y a los seguidores que lo acompañan en su carrera. Sin embargo, sus palabras más conmovedoras estuvieron dedicadas a su mamá.

Las emotivas palabras de Davo Xeneize para su mamá

Al recibir la estatuilla, el creador de contenido no pudo ocultar su felicidad y aprovechó la oportunidad para reconocer públicamente el apoyo incondicional de su madre, que se encontraba entre los invitados a la ceremonia.

Davo Xeneize recibió el premio Ídolo del Año durante la tercera edición de los Premios Ídolo Argentina

“Mi mamá que está ahí acompañándome como siempre y la verdad es que para mí mi vieja es lo más grande que hay, es lo que más quiero en este mundo y la verdad es que no hay nada que me guste más que verla sonreír”, expresó mientras la observaba desde el escenario.

Acto seguido, destacó que verla feliz era incluso más importante que el reconocimiento que acababa de recibir: “La veo ahí sonriendo, así que siento que ahí es cuando gane el verdadero premio”.

Lejos de quedarse únicamente con esas palabras, Davo explicó por qué acostumbra dedicarle cada uno de sus logros. “Algunos van a decir ‘este pibe siempre que gana se lo dedica a su mamá’, pero yo a ella le debo mi vida, y no porque me la dio, sino por todo lo que hizo por mí de chico”, manifestó.

La madre del creador de contenido estuvo presente durante la ceremonia y escuchó la emotiva dedicatoria

En ese sentido, recordó las dificultades que atravesó su madre para garantizarle una infancia feliz y aseguró que cada reconocimiento que recibe también le pertenece a ella. “La peleó mucho para que yo pueda estar acá, entonces cada vez que gane algo se lo tengo que dedicar a ella”, sostuvo.

Finalmente, dedicó unas palabras a su comunidad, a la que consideró fundamental para alcanzar este reconocimiento: “Gracias por hacerme una persona tan feliz, gracias, gracias y gracias de corazón”. Así, cerró uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, con un mensaje que puso en primer plano el amor y el agradecimiento hacia su familia.