El emotivo y extenso posteo que Juan Otero le dedicó a su mamá Flor Peña: qué dice

Mientras Flor Peña continúa enfrentando las repercusiones por la falsa información que difundió al aire sobre el estado de salud de Jorge Messi, una de las muestras de apoyo más significativas llegó desde el círculo más íntimo de la actriz. Su hijo, Juan Otero, utilizó sus redes sociales para publicar un extenso mensaje en defensa de su madre, donde no solo resaltó sus cualidades personales, sino que también reflexionó sobre el nivel de agresividad que se generó en torno al episodio.

“Qué decirte, Ma… sos la mejor madre que puede un hijo tener. Sos esa persona que siempre va a tirar y empujar para el lado que le haga bien a todos”, comenzó diciendo el joven influencer, que había acompañado a Peña en muchos de sus programas por la pantalla de Luzu TV.

Juan Otero compartió algunos de los mejores momentos junto a su madre en la publicación (Foto: Instagram @juanoterook)

“Sos una madre compañera, comprensiva, amiga por momentos, pero sobre todo muy amorosa y afectiva. Lo mejor que tenés es que siempre caes parada y, aunque te intenten bajar, jamás va a suceder, porque tenés ángel y eso no lo tienen todos. De esta salís fortalecida y con más power del que ya tenés porque no te merecés esto”, continuó remarcando sobre su talento para la actuación.

“Sobran palabras para describirte como persona, pero nunca hacen mal recordarlas. Nunca es malo recordar que me empujaste a ser siempre quien quiero ser, que me empujaste a seguir mis sueños, a creerlos y a lograrlos. Qué mejor madre puede tener uno que aquella madre que hace todo para que su hijo tenga todo. De corazón les deseo a todos una madre como ella”, remarcó sobre su rol como mamá.

Juan Otero compartió un extenso texto en alusión a las críticas que recibió su madre (Foto: Instagram @juanoterook)

En otro párrafo, Otero reflexionó sobre la agresividad que mantuvieron algunos portales de noticias para con ella, al punto de afectarla emocionalmente. “Y también me detengo a hacer esta publicación para entender dónde estamos parados como sociedad. ¿Dónde nos paramos a la hora de violentar a una persona de la forma en la que se lo hizo? Se entiende la consecuencia por el error, pero ¿tanto odio, tanto, puede generar una persona que se equivoca y pide disculpas? Tanto odio puede generar una persona que se equivoca, o es porque estamos hablando de una persona libre, honesta, feminista, luchadora y MUJER. Que creo que eso es lo importante acá”, exclamó haciendo referencia a un odio de género.

Juan Otero destacó el rol como madre de Flor Peña (Foto: Instagram @juanoterook)

“Se la ataca por ser mujer, pero qué mujer, eh. Una mujer que acompañó a lo largo de su vida muchas luchas, que defendió siempre sus ideas y que sobre todo fue leal a ella misma. No tengo más nada que decir que midamos un poco las palabras, y fijémonos si realmente nos molesta el error o si en realidad nos molesta que el error lo cometa una mujer de estas características”, concluyó.

Las reacciones en redes sociales al posteo de Juan Otero (Foto: Captura de pantalla de Redes Sociales)

La publicación rápidamente se volvió viral y recibió cientos de mensajes de apoyo de figuras del espectáculo y seguidores de la conductora, mientras que otros usuarios alegaron que no hubo ningún tipo de discriminación ni violencia por motivos de género al mostrar su enojo por la forma en que se trató un tema tan delicado.