Él enamoró a todo un país y ella es nieta de un histórico del humor: la historia de amor que cumplió un año

Una vez más un actor argentino conquistó el corazón de una actriz española. Rodrigo Guirao Díaz está felizmente en pareja con Arianna Aragón, heredera de una legendaria familia de artistas circenses y, lejos de esconderse, gritan su amor a los cuatro vientos. Esta semana cumplieron sus primeros 365 días de noviazgo y los celebraron con románticos y cariñosos posteos en las redes sociales, con los que evidenciaron lo felices y enamorados que están.

El amor puede llegar en cualquier momento y en cualquier lugar. A Rodrigo Guirao Díaz lo encontró en España, país en el que se instaló para filmar la serie La encrucijada junto a Àstrid Janer y Abel Folk. Allí conoció a Arianna Aragón, actriz reconocida por su rol de camarera en el reality First Dates: Hotel. La joven es hija del humorista Rodrigo “Rody” Aragón y nieta de Alfonso Aragón Bermúdez, el payaso Fofó de los recordados Gaby, Fofó y Miliki de Los payasos de la tele. Su madre es Patricia Santamarina y, su padrastro, el actor español Carlos Sobera (El forastero y Hasta acá hemos llegado).

Rodrigo Guirao Díaz celebró su primer año de noviazgo con la actriz Arianna Aragón (Foto: Instagram @rodrigoguirao)

Un año de amor

El lunes 1° de diciembre, el modelo de 45 años y la actriz de 27 cumplieron su primer año de novios. Lejos de celebrar el día solo en la intimidad, decidieron hacer públicas demostraciones de amor. “Un año demasiado hermoso. Nunca imaginé tener esta suerte de conocerte. Sos todo lo que está bien. Gracias por tanto. Love you (te amo)”, comentó Guirao Díaz en una publicación que hizo en Instagram, red social en la que acumula 1.8 millones de seguidores. Sus palabras estuvieron acompañadas por varias fotos de ambos en las que se los pudo ver enamorados en la playa y también con amplias sonrisas en un ascensor. El posteo tuvo cerca de 60 mil “Me Gusta” pero optó por cerrar los comentarios.

Rodrigo Guirao Díaz le dedicó un romántico posteo en Instagram a su novia por su primer año de relación (Foto: Instagram @rodrigoguirao)

Por su parte, la actriz subió a sus historias de Instagram un video musicalizado con “Fix You” de Coldplay que incluyó imágenes y clips que capturaron durante los 365 días que pasaron juntos como pareja. “¡Uno y el más lindo de mi vida! No se puede ser mejor persona", comentó junto a emojis de una torta, un corazón celeste y una carita emocionada. Asimismo, replicó la publicación de su novio y la musicalizó con “Nothin’ Can Change This Love” de Sam Cooke.

Arianna Aragón es una actriz española, nieta del recordado payaso Fofó (Foto: Instagram @rodrigoguirao)

Los actores se conocieron en España y llevan un año de relación (Foto: Instagram @rodrigoguirao)

Esta no es la primera vez que los actores se muestran juntos en las redes sociales. El 29 de abril, Aragón publicó una foto de ambos durante la alfombra roja de la edición XII de los Premios Platino que se celebraron en Madrid. Asimismo, el 25 de septiembre, día del cumpleaños número 27 de ella, Guirao Díaz subió a su feed de Instagram una foto en blanco y negro de ambos y escribió: “Sos todo lo que está bien. ¡Feliz cumple chiqui! Te quiero”. En noviembre la pareja visitó Buenos Aires y su itinerario incluyó una visita a El Ateneo y una velada en Puerto Madero.

El 25 de septiembre Aragón cumplió 27 años y su novio le dedicó un romántico posteo en Instagram (Foto: Instagram @rodrigoguirao)

Si bien no está del todo claro dónde surgió el amor, la apuesta más fuerte es que se habrían enamorado en el set de La encrucijada.

Asimismo, así como visitaron Buenos Aires para seguramente reunirse con la familia de él, en octubre de 2024, el sitio español Diez Minutos reveló que la pareja estuvo en Collado Villalba, en la sierra de Madrid, para asistir al show del padre de ella. Según dieron a entender los enamorados, le habrían puesto título a la relación el 1° de diciembre de 2024. Más allá de la diferencia de edad, él es 18 años mayor que ella, la relación marcha sobre ruedas y los actores disfrutan a pleno de su amor.