Valentina Cervantes mostró los preparativos para la Navidad en Londres: paseos, nieve y mucha decoración

A pesar de su exitoso paso por MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) donde se convirtió en una de las participantes más aclamadas del certamen y reconocidas por el jurado, Valentina Cervantes tomó a decisión de renunciar al programa para priorizar a su familia. Los costos de la distancia fueron muy altos, por lo que armó las valijas y regresó a Londres para volver a convivir con Enzo Fernández y sus dos hijos en común, Olivia y Benjamín, de 5 y 2 años, respectivamente. Ya instalada en Europa, continúa activa en sus redes sociales. En las últimas horas, compartió un tierno posteo en el que mostró las decoraciones que armaron en su casa para pasar una Navidad bajo la nieve.

Cervantes compartió con sus 3.1 millones de seguidores de Instagram un álbum de fotos con un resumen de lo que aconteció en su vida durante los últimos días, en los que además pudo ver desde la ventana de su casa como el jardín se tiñó de blanco. Publicó tres de sus clásicas selfies frente al espejo y otra íntima postal en la que se la pudo ver acostada en su cama y abrazada a Enzo Fernández.

Valu Cervantes mostró la intimidad de sus días en Inglaterra tras haber renunciado a MasterChef Celebrity (Foto: Instagram @valucervantes)

Valu Cervantes compartió una íntima foto con Enzo Fernández (Foto: Instagram @valucervantes)

Asimismo, mostró cómo son sus salidas en la fría y nevada Inglaterra. Publicó una imagen de Benjamín sentado en su cochecito con su chupete en la boca, cubierto con una manta y vestido con un gorro y una campera del Chelsea, el equipo de fútbol en el que juega su padre. También se pudo ver a la feliz pareja disfrutar de una caminata al aire libre, los dos abrigados con gorros de lana, y a la pequeña Olivia con el uniforme del colegio abrazada a su perro.

Valu Cervantes compartió postales de sus días en Londres junto a su familia (Foto: Instagram @valucervantes)

Valu Cervantes decidió renunciar a MasterChef para regresar con su familia a Londres (Foto: Instagram @valucervantes)

Pero, sin dudas, lo que más enterneció a todos fueron las pruebas de la salida familiar que organizaron para comprar las decoraciones para Navidad. Juntos fueron a elegir el arbolito y Olivia pasó feliz con los pinos. Enzo fue el encargado de transportar las compras que incluyeron luces e imponentes adornos.

Una vez en casa dispusieron todo para comenzar a decorar. Si bien la influencer no mostró cómo quedó el arbolito, sí dejó entrever que adquirieron un bastón de caramelo gigante para poner en la sala y dos renos navideños. Benjamín no tardó en subirse a uno de ellos vestido con su pijama de Toy Story y su madre no dudó en retratar la tierna escena.

La familia realizó compras de adornos navideños para decorar su casa (Foto: Instagram @valucervantes)

Olivia se divirtió eligiendo el arbolito de Navidad (Foto: Instagram @valucervantes)

Benjamín se divirtió con las decoraciones que pusieron en su casa (Foto: Instagram @valucervantes)

Justamente Valentina Cervantes tomó la decisión de renunciar al reality culinario para poder tener estos momentos con su familia. Si bien en un primer momento Benjamín se instaló con ella en Buenos Aires y Olivia se quedó en Londres con su padre para continuar con el colegio, la distancia fue demasiado.

“Mi hija ya estaba en la escuela y a veces Enzo podía llevarla y otras no porque concentra. La tenía que llevar una niñera y mis hijos no están acostumbrados a estar con niñera 24 horas porque yo no tengo nadie con cama adentro. La niñera viene para ayudarme para que yo pueda hacer mis cosas durante unas horas del día, pero después se va a su casa”, indicó en diálogo con LA NACION. “Obvio que voy a priorizar a mis hijos que son muy chiquitos. Si hubieran sido un poco más grandes, me hubiese quedado en MasterChef. Ellos no decidieron venir al mundo, así que también me hago responsable en eso. No es que mi hija me dice, con 5 años, ‘quedate en casa’. Soy yo quien lo decide porque me gusta estar presente”, expresó.