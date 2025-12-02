Maxi López reveló la maldad que le hicieron Wanda Nara y Mauro Icardi luego de casarse

Después de más de una década de silencio sobre el tema, Maxi López se refirió de manera abierta a su separación de Wanda Nara. En esta nueva etapa, el exfutbolista decidió hablar sin rodeos sobre la relación que mantienen hoy, así como de los episodios más polémicos que marcaron su divorcio de la madre de sus tres hijos. En ese relato, no dudó en lanzar declaraciones contundentes tanto hacia Mauro Icardi como hacia su exesposa, y reavivó un capítulo que parecía cerrado.

En una entrevista con SQP (América TV), el exfutbolista decidió repasar sin filtros algunos de los capítulos más tensos de su separación. Vale recordar que, más allá de la buena relación que lograron construir con el tiempo, él y la conductora atravesaron un pasado marcado por fuertes tensiones, denuncias cruzadas y episodios que terminaron convirtiéndose en verdaderos escándalos mediáticos.

Maxi López se sinceró y recordó los momentos más difíciles con Wanda Nara y Mauro Icardi (Captura: América TV)

Sobre la recordada “icardiada”, el episodio en el que Wanda se separó de Maxi y luego contrajo matrimonio con Mauro, el exfutbolista se mostró autocrítico y reflexionó a corazón abierto. “Tenemos culpa los dos y pasaron cosas de los dos lados. Cuando en una pareja se termina el amor, se termina el amor”, expresó. También admitió que, pese a los intentos por sostener la relación por sus hijos, “cuando uno intenta durante mucho tiempo seguir por los chicos, eso no se tiene que volver tóxico y no tiene que perjudicar a los chicos. Llegamos a un límite”.

En su charla con Yanina Latorre, López también se refirió a su relación con el rosarino. En primer lugar, aclaró que nunca fueron amigos, pero que sí lo apoyó en sus primeros pasos en Europa. “Yo lo ayudé a él, como a un montón de chicos argentinos. Aparte, yo crecí de esa manera. A mí me ayudaron también. Entonces, es una cosa que fue normal. A mí lo único que no me gustó, siendo sincero, es que metieron a los chicos para hacerme daño a mí”, sostuvo, de manera contundente.

La entrevista reavivó viejos episodios del escándalo mediático

El momento más intenso de su relato llegó cuando recordó los obstáculos para poder ver a sus hijos. “Cuando no me dejaban ver a los chicos, eran los dos y yo recibía llamadas y mensajes de los dos”, rememoró con evidente angustia al traer al presente esa etapa en la que estuvo imposibilitado de mantener contacto con Valentino, Constantino y Benedicto.

Maxi López junto a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto en MasterChef (Foto: Instagram @officialmaxilopez)

En medio de la conversación, Yanina Latorre y su equipo le recordaron a Maxi algunas de las denuncias que Wanda Nara había realizado durante el proceso de divorcio, entre ellas una acusación de violencia física que incluía supuestos golpes a dos de sus hijos. “Yo me acuerdo allá por 2016, Ángel tiene un chat con Wanda. Ella dice que te denunció por golpes a los dos chicos, cosa que no creo que sea cierto, por supuesto. Esto sería una fábula de ella, pero, ¿cómo se vuelve de eso? ¿Perdonando?”, planteó Ximena Capristo.

Frente a ese recuerdo, Maxi fue contundente: “Yo no le levantaría jamás una mano a uno de mis hijos, a una mujer, a nadie”. De esta manera, dejó en claro que con el tiempo lograron reencontrarse en MasterChef Celebrity (Telefe) y dejar atrás años de peleas, denuncias y tensiones mediáticas. Sin embargo, aprovechó para lanzar una frase filosa. “Hay uno que sí se la merecería, pero tampoco lo hice”, dijo, en clara referencia a Mauro Icardi.

Inmediatamente, Yanina lo interrumpió: “¿Estás hablando de Mauro?”. Y él profundizó: “Tendríamos que tener una charla, por ejemplo, pero jamás hice nada porque para mí era más importante el ejemplo que yo le tenía que dejar a mis hijos que cualquier pelea con cualquier persona”. Luego explicó el motivo de su enojo: “¿Por qué creo que se lo merecería? Porque cuando yo me estaba separando me llamaba y ponía a mis hijos y metía a mis hijos en el medio en situaciones que no están buenas. Hay muchas cosas que yo jamás las conté y preferí dejarlas ahí”.