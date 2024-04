Así es “Posta”, el nuevo tema de Tini Stoessel: respondió sin vueltas a las críticas

Escuchar

Martina “Tini” Stoessel atraviesa una nueva etapa de su carrera musical. Luego de que eliminara las publicaciones de su cuenta de Instagram -donde cosecha más de 21 millones de seguidores- sus fans advirtieron que algo importante iba a suceder. Efectivamente, la novedad era el lanzamiento de su nuevo disco, Un mechón de pelo. Aunque el álbum completo se estrena el 11 de abril, la semana pasada la cantante presentó la primera canción, “Pa”, la cual estuvo dedicada a su padre, Alejandro Stoessel. Este jueves, en tanto, hizo público otro de los temas, “Posta”. En el mismo, respondió, cantando, a las críticas y los comentarios públicos que recibió a lo largo de su vida.

En el clip, la cantante hizo eco de los comentarios y críticas que recibió a lo largo de su carrera y respondió a través de su música (Foto: Captura de video)

Hace un par de días, la cantante de 27 años le presentó al mundo parte de su nueva discografía, con una íntima y profunda canción en la cual rememoró uno de los momentos más difíciles de su vida. “Pa” se remonta a marzo de 2022, cuando su padre estuvo internado al borde de la muerte y ella canceló sus shows para estar a su lado en todo momento. “Por un ratito más, porque sigas aquí / porque entre tanta gente, nadie me hace tan feliz. / Y si un día te vas, nunca te vas a ir / porque cada momento que me diste vive en mí”, reza parte de la canción. En el videoclip, en tanto, se pudo ver a Tini en una sala de espera de un hospital viendo pasar distintos momentos de su infancia y juventud junto a su papá.

Pero eso no fue todo, porque durante la noche del jueves la artista presentó una segunda canción de su disco, Un mechón de pelo. El tema en cuestión se titula “Posta” y en sus letras reafirma que no es ajena a los comentarios que se dicen sobre ella. A pesar de su bajo perfil ante las cámaras, ahora decidió sincerarse, a través de su música, sobre las críticas y dichos que pesaron sobre ella a lo largo de los años. “Una princesa no llora en televisión / pero el acting mal no me salió / hasta Tini se lo creyó. / Pero Martina despertó / y ahora le importa. / Posta”, dice parte de la canción.

El videoclip, en tanto, trascurre arriba de un puente con dos versiones de la misma persona, Tini y Martina, alrededor de un mar de personas con celulares encendidos que buscan esa ansiada foto. En la canción, Stoessel le hace frente, con algunas ironías y a su estilo, a los comentarios que recibió durante su carrera. “Que van 10 años, que van 1000 daños / Que bien me engaño / Posta” y “Porque he nacido con dinero en cura de oro / Nada duele, ¿esa es la posta?”, fueron algunas de las partes más resonantes.

Tras su estreno, la nueva canción de Tini dio mucho de qué hablar en redes sociales y, en menos de 24 horas, el videoclip tuvo casi un millón de reproducciones en YouTube, cifra que seguramente seguirá en aumento.

Qué dice “Posta”, la nueva canción de Tini Stoessel

Suelto el pelo contra el viento

Para poder tapar mi sombra

No existe lo que no se nombra

Yo estoy bien, yo nunca siento

Total to’ viven a mi costa

Aunque nunca me lo hice a posta

Posta

Que van 10 años, que van 1000 daños

Que bien me engaño

Posta

Que soy perfecta y no me afecta lo que digan los extraños

Posta

Que estoy bien, que estoy bien

Que estoy bien, que estoy bien

Que yo puedo

Posta

Porque he nacido con dinero en cura de oro

Nada duele, ¿esa es la posta?

Solo soy yo la que vi llover

Nadie quiere ver

Nadie va a llamar

Preferí dormir

Preferí callar

Una princesa no llora en televisión

Pero, el acting mal no me salió

Hasta Tini se lo creyó

Pero Martina despertó

Y ahora le importa

Posta

La posta es que siempre fui una rockstar

Posta

Y me encanta que no la conozcas

Posta

Soy la flaquita de la tele

Que de memoria se aprendió lo que le impostan

Flasheaste que tenés la posta

Pero, puedo decírtelo porque ahora sí me importa

Podría seguir, pero mejor te la hago corta

Posta

Suelto el pelo contra el viento

Para poder tapar mi sombra

No existe lo que no se nombra

Yo estoy bien, yo nunca siento

Total to’ viven a mi costa

Aunque nunca me lo hice a posta

Posta