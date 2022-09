El enojo de Georgina Barbarrosa con Wanda Nara: “Me pone de muy mal humor”

escuchar

Robertito Funes Ugarte se acercó con el móvil de A la Barbarossa, el programa que conduce Georgina Barbarossa, por Telefe, a los camarines de ¿Quién es la máscara?, de la misma señal, pero recibió una respuesta inesperada.

Sobre todo de dos de sus figuras, Wanda Nara y Lizy Tagliani. Tras ese imprevisto, la conductora habló del tema en Socios del Espectáculo, por la pantalla de eltrece.

“Le han hecho un ninguneo, un desprecio, las jurados de la máscara Lizy Tagliani y Wanda Nara al móvil de Robertito”, señaló Rodrigo Lussich antes de mostrar el fragmento en Socios del Espectáculo.

El enojo de Georgina Barbarrosa cuando Lizy Tagliani y Wanda Nara no le quisieron dar una nota

En el video se ve a Robertito que se acerca con una cámara al camarín de Wanda Nara, pero ella, que se estaba peinando en ese momento, se negó a dar una nota.

“Wanda, ¿puedo saludarte? ¡Hola, Wanda! ¿Me puedo acercar a saludarte, a darte un beso? ¿No? Bueno, la dejamos a Wanda tranquila. Se está arreglando...”, manifestó el movilero haciendo algunos gestos de impaciencia y cerró la puerta. “Que se pongan anteojos y salga. Igual no pasa nada si se muestra sin anteojos”, señaló Georgina en el momento de tensión.

“No pasa nada chicos. Me pone un poquito de mal humor cuando hacen esas cosas. La verdad, de muy mal humor”, señaló la conductora, mientras que Analía Franchín acotó: “Después la tenés a Susana (Giménez) que para en todos lados”.

Luego el movilero se dirigió por el pasillo a la entrada del canal y un auto se estacionó. “Ahí llegó la estrella que estábamos esperando”. Sin embargo, tras unos segundos de espera, Lizy salió tapándose la cara. Según señaló Mariana Brey, entre Lizy Tagliani y la producción de Georgina había un acuerdo previo para “jugar” al misterio, teniendo en cuenta el hermetismo que se maneja en ¿Quién es la máscara?.

"No inventen cosas que no son", dijo después Georgina Barbarossa, intentando bajarle los decibeles al incómodo momento DIEGO SPIVACOW - AFV

Paula Varela habló con Lizy Tagliani y dio detalles de lo que ocurrió: “‘El productor me dijo que me haga la misteriosa como que no queríamos cámaras’, por esto mismo de la máscara, ‘que se iban y que después volvían’. Me manda el chat donde ella le dice ‘Che, quedé medio para el or... porque después no volvieron’”.

“Es verdad lo que te dice, yo hablé con Robertito y me dice: ‘Con Lizy ningún problema, íbamos a hacer eso de que se hiciera la difícil y después volver. Pero lo de Wanda, que estaba sin maquillaje, ¡por favor!...’”, manifestó Karina Iavícoli y leyó las últimas palabras del conductor y notero: “Igual no importa. Nosotros vamos para adelante y no nos interesa esta gente: van y vienen. Lo que importa es perdurar y trabajar”.

Por último, Mariana Brey desmintió que haya sido que fue por una cuestión de tiempo que no se haya concluido este móvil, sino que Georgina Barbarossa no quiso seguir con este contenido. En este contexto, los movileros de Socios del Espectáculo fueron a buscar a la conductora y preguntarle qué sucedió.

“No pasó nada. No hablé nada, está todo bien. Llegás a la mañana, estás medio dormido y no te das cuenta. No inventen cosas que no son, no inventen cosas para subirse a los ‘escandalones’”, manifestó Barbarossa, aunque en el vivo de su móvil se la escuchó con otra sensación.