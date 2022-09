¿Quién es la Máscara?: brilló con un increíble disfraz y dejó sin palabras a Natalia Oreiro al revelar su identidad

escuchar

En la última gala de ¿Quién es la máscara? (Telefe), la conductora Natalia Oreiro presentó a un nuevo personaje que, si era descubierta por los investigadores, debía abandonar el programa instantáneamente por sumarse con el programa ya empezado. Tras su show y las pistas, la descubrieron y salió a la luz que era la periodista Cristina Pérez.

En este juego no solo los investigadores Wanda Nara, Lizy Tagliani, Roberto Moldavsky y Karina “La Princesita” tienen que adivinar quién se encuentra cantando con una máscara puesta. El público del programa también tiene un rol fundamental, ya que, con un botón, decide a qué personaje develar la identidad. A esto, se le suma la interacción de los televidentes, quienes desde sus hogares escuchan las voces y las pistas de cada uno para llegar a la respuesta.

La presentación de Orquídea en ¿Quién es la máscara? (Telefe)

Con el correr de los primeros programas, los investigadores le encontraron la vuelta a combinar las diferentes pistas que presenta cada uno a su favor. Este jueves se presentaron el camaleón Cambiazo, el tucán Pico, pero lo curioso de este episodio fue la presentación un nuevo personaje llamado Orquídea, que tuvo la particularidad, de que al ser nuevo, si alguno de los investigadores descubría de quién se trataba, debía abandonar automáticamente el programa.

Tras la presentación del camaleón que hizo “Súbeme la radio”y el tucán que cantó “Hawai” de Maluma, fue el turno de Orquídea quien sorprendió a todos con su despampanante disfraz lila, que representaba a la flor. Detrás de todas esas flores que recorrían su cuerpo, la participante se ocultaba tras una máscara que mostraba sus ojos. “Es preciosa, ¿no me lo puedo poner yo? Miren cómo estoy hoy, quiero ser un personaje, ¿no se dan cuenta?”, manifestó Natalia Oreiro.

Las pistas que dio la participante dejó mucha tela para cortar, ya que afirmó que las empanadas tucumanas son las mejores y que era fanática de uno de los equipos que salieron campeón del mundo. La canción elegida fue “What a feeling”, la cual puso a bailar a todos los investigadores.

Tras su presentación fue el turno de los investigadores de hacer preguntas. “¿Sos fanática de Vélez?”, le consultó Lizy, aunque Orquídea no afirmó ni lo negó. “¿Sos una persona muy informada? ¿Mirás mucho noticiero?”, consultó Moldavksy y ella respondió: “Casi no miro noticiero, no te dije que no estoy informada”.

Tagliani aseguró que se trataba de la actriz Marisa Andino, Moldavsky manifestó que era la humorista Fátima Flores, mientras que Wanda Nara y Karina aseguraron que se trataba de la periodista Cristina Pérez. A último momento, Lizy cambió su parecer y apostó por la modelo Magui Bravi. “Estoy feliz de haber cantado así, si me descubren igual habrá sido una experiencia inolvidable”, señaló Orquídea luego de la presentación.

Tras la adivinanza, el público tuvo que elegir entre el camaleón Cambiazo y el tucán Pico, y el que se quedó fue el ave. Ya en el final del programa, se develó que detrás de la Orquídea estaba la periodista Cristina Pérez. La conductora del noticiero de Telefe se suma a la lista de algunos de los famosos descubiertos, junto a la cantante Marcela Morelo, el líder de Divididos, Ricardo Mollo, el influencer Santiago Maratea, la cantante Ángela Leiva y la ex jugadora de hockey Magui Aicega.

“Es hermoso el traje, pero me costó moverme y me quedé sin aire”, aclaró Cristina Pérez ya sin la máscara. Y aseguró que aceptó participar porque le parecía “un juego” y es fan del programa.