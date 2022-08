Mica Vázquez reveló el íntimo consejo que le dio Georgina Barbarossa y descolocó a Andy Kusnetzoff

Mica Vázquez dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo de la mano de Cris Morena cuando tenía apenas doce años. Fueron su personalidad atrapante y su seguridad avasalladora (junto a su gran talento) las características que la ayudaron a ser seleccionada para una de las temporadas de Chiquititas (Telefe) y, a partir de ese momento, se convirtió en una figura repetida en diversas novelas y películas nacionales. A lo largo de su extensa carrera tuvo la oportunidad de trabajar y de cruzarse con algunos de los nombres más destacados del ambiente, de quienes aprendió lecciones de mucho valor. En el caso de Georgina Barbarossa, le dejó una enseñanza que recuerda hasta el día de hoy y que logró dejar sin palabras a Andy Kusnetzoff.

Mica Vazquez reveló el íntimo consejo que le dio Georgina Barbarossa y descolocó a Andy Kusnetzoff

Desde su debut en la televisión varios años atrás, PH: Podemos hablar (Telefe) se ubicó entre los ciclos de entrevistas preferidos de la audiencia argentina. Su popularidad radica en un estilo de preguntas y respuestas descontracturado, la mezcla de figuras del entretenimiento y del espectáculo que no se cruzarían en otros contextos y la picardía de Andy Kusnetzoff al momento de sacarle declaraciones -que van desde lo emotivo hasta lo insólito- a sus invitados.

En el caso del sábado, el grupo de entrevistados era más heterogéneo de lo habitual. Ellos fueron el cantante Luciano Pereyra, las actrices Mica Vázquez y Victoria Onetto, el actor Pablo Alarcón y el streamer Markito Navaja. A sabiendas de que tenía en frente suyo una acumulación de grandes anécdotas listas para ser compartidas, el periodista dio inicio al programa con una simple pero picante consigna.

“Avancen al punto de encuentro los que tienen alguna costumbre rara”, dijo. Luego de que Luciano Pereyra admitiera que le gusta leer sentado al lado del lavarropas mientras está en funcionamiento, fue el turno de Victoria Onetto.

“Yo tengo un toc medio raro porque yo soy muy competitiva y me encanta ganar, aparte yo juego al tenis actualmente y represento a un club. Lo que hago es que, si gano un partido y juego al otro día, lavo la ropa para usarla de nuevo. Recontra cabulera con la ropa de tenis: ropa ganadora es partido ganador”, detalló.

Victoria Onetto reveló una inesperada costumbre compartida con Luli Salazar Santiago Hafford

No conforme con eso, Andy le pidió que le confirmara si era cierto una historia que le llegó: que Luli Salazar le enseñó a orinar en frascos. Tras soltar una carcajada, la ex Muñeca Brava admitió: “En las giras a veces pasa que vas a algún teatro, sobre todo en invierno, en donde el baño tenes que atravesar una cuadra o no hay. Entonces teníamos varios cambios y hacíamos juntas una obra que era Pijamas, y Luli (Salazar) hacía pipí en un vasito de plástico. Pero bueno chicos, eso alguna vez también lo he hecho”.

Cuando fue el turno del streamer, reveló que duerme totalmente desnudo, excepto los pies, en los que se pone medias. Divertida, Mica Vázquez interrumpió para demostrarle su apoyo y, a su vez, explicó que fue la conductora de A la Barbarossa (Telefe) quien le inculcó el hábito.

Mica Vázquez habló de la enseñanza que recibió de Georgina Barbarossa (Foto Instagram @micavazquezok)

“Yo desnuda te banco. A mi Georgina Barbarossa me dijo ‘hay que ventilar las zonas a la noche’. Y yo se lo tomé, dije ‘que sé yo, algo debe tener, ella es más grande que yo en esta la sigo’. No es tan cómodo, a veces te entra airecito. Yo nunca ventilo la zona, pero si hay que ventilar, ventilamos”, expresó frente a la asombrada mirada de Kusnetzoff.

Finalmente, compartió su propia costumbre rara, la cual consiste en tirar la ropa en el suelo para que la losa radiante la caliente y así no ponérsela fría durante el invierno. Esta última fue respaldada por todos los presentes, quienes admitieron que es una buena práctica.