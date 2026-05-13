David Bisbal vuelve a presentarse en la Argentina: el artista español tocará el lunes 12 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires, en el marco de Tour Eternos 2026. El show llega en una etapa nueva de su carrera, con canciones recientes, arreglos renovados y un repertorio apoyado en los temas que marcaron su vínculo con el público local.

La propuesta incluirá clásicos como “Dígale”, “Ave María”, “Bulería”, “Esta ausencia” y “A partir de hoy”, además de material de su próximo álbum. Con 25 años de trayectoria, Bisbal acumula más de 80 galardones nacionales e internacionales, entre ellos 3 Latin Grammy, 3 Premios Billboard Latinos y 3 World Music Awards.

Cuándo y dónde toca David Bisbal en Buenos Aires

Cuándo: lunes 12 de octubre de 2026

lunes 12 de octubre de 2026 Dónde: Movistar Arena, Villa Crespo

Movistar Arena, Villa Crespo Dirección: Humboldt 450, Villa Crespo

Humboldt 450, Villa Crespo Gira: Tour Eternos 2026

Tour Eternos 2026 Entradas: a través de movistararena.com.ar

Precios de entradas para David Bisbal en el Movistar Arena

David Bisbal en Argentina: cuándo toca, cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas en cuotas sin interés Gentileza

Las entradas se consiguen desde $70.000 + costo de servicio. Los valores publicados para el show son:

Campo sentado 1: $200.000 + costo de servicio

$200.000 + costo de servicio Campo sentado 2: $180.000 + costo de servicio

$180.000 + costo de servicio Campo sentado 3: $150.000 + costo de servicio

$150.000 + costo de servicio Platea baja 1: $170.000 + costo de servicio

$170.000 + costo de servicio Platea baja 2: $130.000 + costo de servicio

$130.000 + costo de servicio Platea baja 3: $110.000 + costo de servicio

$110.000 + costo de servicio Platea alta 1: $90.000 + costo de servicio

$90.000 + costo de servicio Platea alta 2: $70.000 + costo de servicio

Preventa, venta general y beneficios

Preventa exclusiva Banco Macro: comenzó el martes 12 de mayo a las 10.00

comenzó el martes 12 de mayo a las 10.00 Venta general: disponible desde el miércoles 13 de mayo a las 10.00

disponible desde el miércoles 13 de mayo a las 10.00 Beneficio: 6 cuotas sin interés para clientes de Banco Macro durante todo el período de venta

Cómo comprar entradas para David Bisbal: paso a paso

Entrar a movistararena.com.ar.

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. Seleccionar la función del lunes 12 de octubre .

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Qué canciones puede incluir el show

David Bisbal en Argentina: cuándo toca, cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas en cuotas sin interés Gentileza

El recital estará pensado como un repaso por distintas etapas de la carrera de Bisbal. Entre los temas destacados figuran “Dígale”, “Ave María”, “Bulería”, “Esta ausencia” y “A partir de hoy”, canciones que consolidaron su llegada al público latinoamericano y su vínculo con la Argentina.

Además, Tour Eternos 2026 propone una puesta renovada, con nuevos arreglos musicales y una búsqueda más clásica y atemporal, donde la voz y la cercanía con el público ocupan el centro de la escena.

Qué conviene saber antes de comprar