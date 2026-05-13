David Bisbal en Argentina: cuándo toca, cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas en cuotas sin interés

El cantante español llega a Buenos Aires con Tour Eternos 2026, un show que reunirá clásicos, nueva música y una puesta renovada; la venta general ya está disponible en la web oficial del estadio
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David Bisbal vuelve a presentarse en la Argentina: el artista español tocará el lunes 12 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires, en el marco de Tour Eternos 2026. El show llega en una etapa nueva de su carrera, con canciones recientes, arreglos renovados y un repertorio apoyado en los temas que marcaron su vínculo con el público local.
La propuesta incluirá clásicos como “Dígale”, “Ave María”, “Bulería”, “Esta ausencia” y “A partir de hoy”, además de material de su próximo álbum. Con 25 años de trayectoria, Bisbal acumula más de 80 galardones nacionales e internacionales, entre ellos 3 Latin Grammy, 3 Premios Billboard Latinos y 3 World Music Awards.
Cuándo y dónde toca David Bisbal en Buenos Aires
- Cuándo: lunes 12 de octubre de 2026
- Dónde: Movistar Arena, Villa Crespo
- Dirección: Humboldt 450, Villa Crespo
- Gira: Tour Eternos 2026
- Entradas: a través de movistararena.com.ar
Precios de entradas para David Bisbal en el Movistar Arena
Las entradas se consiguen desde $70.000 + costo de servicio. Los valores publicados para el show son:
- Campo sentado 1: $200.000 + costo de servicio
- Campo sentado 2: $180.000 + costo de servicio
- Campo sentado 3: $150.000 + costo de servicio
- Platea baja 1: $170.000 + costo de servicio
- Platea baja 2: $130.000 + costo de servicio
- Platea baja 3: $110.000 + costo de servicio
- Platea alta 1: $90.000 + costo de servicio
- Platea alta 2: $70.000 + costo de servicio
Preventa, venta general y beneficios
- Preventa exclusiva Banco Macro: comenzó el martes 12 de mayo a las 10.00
- Venta general: disponible desde el miércoles 13 de mayo a las 10.00
- Beneficio: 6 cuotas sin interés para clientes de Banco Macro durante todo el período de venta
Cómo comprar entradas para David Bisbal: paso a paso
- Entrar a movistararena.com.ar.
- Buscar el show de David Bisbal.
- Seleccionar la función del lunes 12 de octubre.
- Elegir el sector disponible: campo sentado, platea baja o platea alta.
- Iniciar sesión o crear una cuenta en la plataforma.
- Cargar los datos solicitados.
- Seleccionar el medio de pago.
- Confirmar la compra.
- Guardar el e-ticket recibido para presentar el día del show.
Qué canciones puede incluir el show
El recital estará pensado como un repaso por distintas etapas de la carrera de Bisbal. Entre los temas destacados figuran “Dígale”, “Ave María”, “Bulería”, “Esta ausencia” y “A partir de hoy”, canciones que consolidaron su llegada al público latinoamericano y su vínculo con la Argentina.
Además, Tour Eternos 2026 propone una puesta renovada, con nuevos arreglos musicales y una búsqueda más clásica y atemporal, donde la voz y la cercanía con el público ocupan el centro de la escena.
Qué conviene saber antes de comprar
- Las entradas se venden únicamente por la web oficial del Movistar Arena.
- Los precios informados no incluyen costo de servicio.
- El beneficio de 6 cuotas sin interés con Banco Macro estará disponible durante todo el período de venta.
- La disponibilidad puede cambiar según la demanda y el avance de la venta.
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