Nicolás Repetto llamó a Florencia Raggi en plena entrevista con Mario Pergolini

Este jueves, Nicolás Repetto visitó Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por eltrece, y protagonizó un divertido mano a mano con el conductor. Entre anécdotas y chistes, Pergolini le preguntó por los rumores que comenzaron a circular esta semana sobre una supuesta separación de Florencia Raggi. En ese momento, el invitado sacó su teléfono para despejar las dudas, pero la llamada quedó sin respuesta. Fue la actriz quien, minutos después, se encargó de ponerle un punto final al asunto. Durante la entrevista, Repetto también aprovechó para chicanear a Pergolini y adelantó cómo será su regreso a la TV.

La llamada a Florencia Raggi para despejar los rumores de separación

Una charla sobre vitaminas y suplementos le dio el pie a Pergolini para preguntarle a su invitado sobre su vida sentimental. En ese momento, Repetto contó que la actriz estaba ensayando en el Teatro San Martín y que él pasaba más tiempo en Buenos Aires porque estaba preparando un nuevo proyecto. “Ah, bueno, entonces están juntos”, advirtió el conductor. “Pero re estamos juntos”, confirmó Repetto. Ante la referencia a los rumores sobre el supuesto fin de su relación, enseguida ofreció una forma rápida de despejar las dudas”.

“¿No me creés? La llamo”, disparó con seguridad. “Opa”, reaccionó Pergolini mientras Repetto se sacaba el teléfono del bolsillo. “Está ensayando en el San Martín, pero si querés que me tire el lance a llamarla…”, insistió y hasta se permitió hacer un chiste sobre el tema. “¿Viste que el cornudo dice que es el último que se entera? Por ahí el separado también es el último que se entera”.

Flor Raggi y Repetto siguen juntos

Encontrar el número le llevó un tiempo a Repetto. “Dame un segundo, porque encima estoy sin anteojos”, pidió. El conductor aprovechó la demora: “¿Tenés el teléfono de ella? Si no, te lo doy”. “Buen chiste”, respondió el invitado, entre las risas y los aplausos del estudio.

“Imaginate que yo con Florencia empecé cuando ella tenía 22 años y era una supermodelo. Si estás celoso, no durás”, compartió. Luego activó el altavoz y dejó que el sonido del teléfono se escuchara a través del micrófono. “Puede estar ensayando y no me atiende”, advirtió. “Horario raro para ensayar igual, ¿no?”, deslizó Pergolini con su clásico sarcasmo.

Como Raggi no respondió, Repetto dio por terminado el intento. “Están separados, para mí. Están separados”, insistió el conductor y Agustín Aristarán se sumó a la teoría y el invitado decidió entonces dejarle un mensaje a la actriz. “Hola, Flor. Cuando puedas llamarme, por favor, que tenemos una duda acá”, le dijo. “No es urgente, pero si llamás estaría muy bien”, sumó Pergolini.

Un rato después, el teléfono de Repetto sonó y la conversación se interrumpió para atender a Raggi. “Hola, amore. ¿Cómo estás?”, lo saludó ella mientras el público le regaló un aplauso por su reacción. Tras avisarle que estaban en vivo, Pergolini tomó la palabra: “Habla Mario Pergolini. ¿Qué tal, amore? ¿Cómo va? Te agradezco que hayas llamado y te pido mil disculpas por hacer esto, pero le dije que había rumores de que ustedes no estaban bien”. “Estamos mejor que nunca”, respondió la actriz. “Entonces, no nos estamos separando”, quiso confirmar Repetto. “Yo creo que no, que no nos estamos separando”, contestó ella y la expresión de Raggi dio pie a otra broma de Pergolini: “Flor, si estás amenazada, golpeá dos veces el teléfono”, soltó.

“No se puede ser tan manguero”

En otro momento de la charla, Repetto blanqueó los pedidos que Pergolini le hizo antes de su visita. “Ah, che, me estoy olvidando de que andabas reclamando permanentemente un regalo”, arrancó. “No se puede ser tan manguero, en cámara encima, porque sí, era un mangazo. Y encima el mangazo era con condiciones”, continuó Repetto firme en su postura. Descolocado, el anfitrión intentó defenderse: “Pero no era mangueo, no hace falta que traigas nada”. Sin embargo, su invitado ya había cumplido: “Lo traje, lo traje. A ver, producción, por favor, si son tan amables”.

En ese momento, un asistente entró al estudio con el obsequio en la mano: una juguera blanca. “Me pareció que con blanco podría ir. No sé por qué me imaginé que tu cocina es toda blanca”, explicó Repetto. “Y lo mejor de todo es que tiene enchufe. Se enchufa”. Pergolini agradeció el gesto, aunque no ocultó su sorpresa. “Una juguera. ¿Una juguera?”, repitió. “Como te imaginarás, tengo juguera. Pero bueno, gracias igual. Muy lindo, muy amable”, sumó. “Siempre se te rompen las jugueras. ¿Ahora tenés una buena? No importa. Guardá esta, que ya se te va a romper”, concluyó Repetto.

Repetto habló de su regreso a la televisión

Nico Repetto se prepara para volver a la pantalla luego de ocho años de ausencia Hernan Zenteno - La Nacion

Antes de despedirlo, Pergolini le preguntó al conductor por su vuelta a la televisión. “Yo no siento que vuelvo a la televisión”, aclaró y explicó que si bien hace ocho años que no está en la pantalla, nunca se sintió fuera del medio. “Siempre sentí como que la televisión era parte de mí, pero la vida pasa muy rápido y de golpe, me engancho con otra cosa. El año pasado escribí una obra de teatro; la dirigí”, contó. También mencionó su interés por la música y la composición: “Mi vida no es solo la televisión y a veces me distraigo un poco y se van ocho añitos sin hacer televisión”. “No siento que es una vuelta, siento que es parte de mi vida desde hace 50 años”, agregó.

Sobre el nuevo ciclo, Repetto adelantó: “Va a ser un programa de entretenimiento y va a ser acá, en Canal 13. Va a ir durante el verano”. “¿En qué horario?”, quiso saber Pergolini. “No pretende desplazar a nadie. Serías indesplazable, aparte. Nunca ni soñaría con eso”, respondió el invitado. El envío será semanal, estará producido por Kuarzo y tiene como nombre tentativo Clink Clank. “Para entretenerse, para divertirse, para verlo en familia, pasarla bien. Una horita y pico”, describió Repetto. Sobre los preparativos, agregó: “Lo estoy fabricando, lo estamos armando, pero básicamente ya lo tenemos”.