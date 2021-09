El enternecedor video de Pampita junto a su beba Ana: “Amor”

Carolina “Pampita” Ardohain mantiene su agitada rutina laboral y atesora los instantes junto a su beba Ana, de un mes. El marido de la modelo, Roberto García Moritán, se enterneció al ver una de las “sesiones de mimos” de madre e hija y filmó el especial momento para luego compartirlo con sus seguidores de Instagram.

A cinco días de las PASO, el precandidato a legislador porteño publicó el conmovedor video bajo el título “Amor”. En medio de los últimos días de campaña electoral, el empresario se refugia en su hogar en cada hueco que tiene, al igual que la conductora de Pampita Online (Net TV).

Roberto García Moritán compartió el video más tierno de Pampita Ardohain y su beba Ana

En el tierno clip, musicalizado con un instrumental de piano, se ve a la modelo acariciando el rostro de su beba, mientas la pequeña mira a la cámara del celular de su papá. Por momentos incluso esboza una tímida sonrisa, y se entrega a los mimos de su mamá por completo. La publicación superó los 67.000 likes en pocas horas, y los usuarios le manifestaron su cariño con cálidas palabras.

Sofía Zamolo fue una de las que se derritió al ver las imágenes: “Ay por Dios qué belleza”; mientras que otros usuarios confesaron su emoción: “La maternidad te conmueve hasta las lágrimas”; “No hay como las caricias de mami”; “Felicitaciones por esa hermosa familia ensamblada que formaron”.

Mamá todoterreno

Recordemos que la conductora se tomó una breve licencia, en su programa y en su rol de jurado de “La Academia” (eltrece), pero retomó rápidamente sus actividades laborales. Entrevistada por Paparazzi, la modelo aseguró que la rutina de su vida está organizada en función de la nueva integrante.

En la misma charla contó que otra de sus pasiones es el baile, y no descartó volver a su vida social nocturna cuando la beba sea un poco más grande: “Yo siempre voy a ir a bailar, no importa que los chicos crezcan, me van a encontrar seguramente, no me importa la edad; en algún momento saldremos todos juntos”.

La modelo y conductora fue mamá de Ana hace poco más de un mes Instagram: @pampitaoficial

“Salgo, me voy una hora, saludo, estoy un ratito y vuelvo corriendo a casa. La salida tiene tiempos. Voy contando los minutos y ya sé que a la hora y media tengo que regresar, porque todavía es muy chiquitita”, reconoció. En este sentido, la mismísima Mirtha Legrand le confesó la admiración que siente, durante su esperado regreso a la televisión: “Yo te admiro Carolina, porque además de mamá sos empresaria, tenés tus marcas y hacés de todo”

Lo cierto es que este último tiempo la modelo amplió sus horizontes e inauguró su propia tienda de decoración, además de su línea exclusiva de muebles. Por otro lado, también cuenta con productos de belleza, y mantiene sus compromisos televisivos.

