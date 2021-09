L-Gante presentó a su novia: “Se puso colorada como un tomate”

L-Gante estuvo invitado a la mesa de Mirtha Legrand, con Juanita Viale, a la cabeza. Allí, el cantante participó con su estilo descontracturado con el resto de los invitados y, como era de esperar, no pudo escapar a las preguntas de la conductora. Así, fue indagado sobre cómo había conocido a su novia, Tamara, que hoy espera a la primera hija de la pareja, que se llamará Jamaica.

“Era compañera de escuela de un amigo mío, de mis buenos amigos del barrio. Y nada, a mí me gustaba ella y no me daba atención”, comenzó a contar el cantante, que continuó: “En un momento sí me dio un poco de atención y nos juntamos con ella y mi amigo, nos conocimos, todo y así fue. Después me empecé a juntar sin mi amigo”, aclaró en tono de broma.

El cantante detuvo su relato para señalar a su novia que estaba detrás de cámara. “Ahí está Tamara, colorada como un tomate”, dijo. “¿Y hace cuánto que están juntos?”, quiso saber Juana. Pero en ese momento el cantante se confundió y prefirió hablarle a su novia. “¿Y hace cuánto será, Tamara?”, le preguntó y aclaró: “Fuimos y vinimos tantas veces que ya no tenemos aniversario, digamos”.

Entonces, Juana, para darle una mano con las cuentas, concluyó: “Todos los días es un aniversario, vamos a decirlo así”. Y L-Gante le respondió: “Todos los días es un día más”.

L-Gante, furor en el mundo

El cantante se volvió muy popular desde que Cristina Kirchner lo usó como ejemplo del programa Conectar Igualdad. “La computadora no la había adquirido en el colegio. Justo cuando la entregaron a todos mis compañeros yo había abandonado la escuela”, recordó L-Gante en la entrevista que le realizó Eduardo Feinmann en LN+.

Elián nació un 5 de abril de 2000 en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, donde actualmente vive junto a su pareja y su madre. Cuando cursaba el primer año del colegio secundario, quien hoy es conocido como L-Gant,e se abocaba de lleno a la música. “Que la netbook me sirvió es verdad”, explicó volviendo a los dichos de la vicepresidenta. “Yo la conseguí haciendo un revoleo, la cambié por el celu”, explicó también.

Con esa tecnología grabó su primer tema y al cumplir 16 años ya había lanzado profesionalmente su primera canción. Fanático del Pity Álvarez y el Indio Solari, se reconoce como “cumbiero 420″ y desmiente ser trapero o freestyler. “No sé cantar, te lo reconozco y me lo reconozco yo mismo. Voy a empezar a ir a clases de canto para quizás el día de mañana ser un gran artista”, completó.

LA NACION