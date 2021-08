Pampita y Roberto García Moritán llevaron a su beba Ana a conocer a Mirtha Legrand: “Se portó bárbaro”

Carolina “Pampita” Ardohain fue una de las invitadas de La Noche de Mirtha (eltrece), en la especial velada donde Mirtha Legrand volvió a la televisión para conducir su legendario programa. La modelo habló de todo en la mesaza, y no tuvo pruritos a la hora de opinar sobre política. Emocionada por la familia que formó junto a su marido, Roberto García Moritán, y acompañada por su beba detrás de cámara, sorprendió a “La Chiqui” y le presentó a la pequeña a Ana.

La conductora de Pampita Online (Net TV) mantiene su ajetreada agenda laboral desde que nació su quinta hija, y la beba es su compañera estrella en todos sus compromisos. Esta vez no fue la excepción, y durante la cena la diva de los almuerzos dejó entrever que escuchaba el llanto de Ana a lo lejos: “Ahí la estamos escuchando, ¿le das el pecho? ¿te deja dormir?”, le consultó Legrand.

Sincera y sin tapujos, Ardohain confesó que las última semanas la beba de un mes tiene “libre demanda” en la lactancia y se alimenta cada una hora y media. “Duermo poco ahora, pero la verdad es que estamos tan emocionados de tenerla que no podemos más de amor, todo vale la pena”, comentó. La conductora se mostró emocionada también: “A mí me emociona mucho también un nacimiento, soy muy sensible, desde siempre”.

Luego de la transmisión se conoció un video del backstage del programa, a través de la cuenta de Instagram de eltrece, y se pudo ver cómo fue el encuentro entre Mirtha y Ana. Mientras García Moritán la sostenía en brazos, el empresario gastronómico apeló al humor: “Se portó bárbaro, en un momento amagó que se iba a portar mal y salimos corriendo, pero también quería ver el programa de Mirtha, así que impecable”.

La emoción de Pampita Ardohain luego de que la pequeña Ana conociera a Mirtha Legrand Captura video eltrece

El marido de la modelo contó que la beba posó para la foto con Legrand, y aseguró que atesorarán ese recuerdo: “Vamos a ver cómo salió, porque ella es muy coqueta también”. Luego se sumó Pampita y fue a reencontrarse con su beba: “¡Ana, ya tenés foto con Mirtha! ¡Tenés mucha hambre vos, mi vida!”.

Ardohain volcó su emoción también en las redes sociales y le dedicó un agradecimiento a la diva: “Toda una estrella de la TV! ¡Única e irrepetible! La extrañábamos mucho en pantalla y fue muy emocionante verla desplegando todo su profesionalismo”. Y cerró: “La vi espléndida como siempre, súper lúcida y con el carisma intacto; ojalá podamos tenerla en la tele nuevamente”.

LA NACION