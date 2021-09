El comentario de L-Gante que molestó a Juana Viale en la mesaza: “Retirate por favor”

Este domingo en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) estuvo invitado L-Gante que protagonizó un divertido momento cuando hizo un comentario que “molestó” a Juana Viale.

“Viniste a la mesa de Mirtha, ¿viste?”, lanzó la conductora al joven cantante. “Acá estamos. Me veía raro acá aunque a mi me gustaría que esté Mirtha”, le contestó el carismático trapero cuyo nombre real es Elián Ángel Valenzuela. “Ya va a venir. Me dicen por cucaracha que te retires, por favor. Ya va a venir la abuela”, bromeó la actriz.

En la apertura del programa, el cantante de 21 años también tuvo un ida y vuelta con Juana generó muchas risas en el estudio. “Te despertaste temprano hoy”, le dijo Juana a L-Gante, a lo que él respondió que siempre lo hace los sábados. “No, ¿cómo sábado? ¡Es domingo!”, le corrigió la conductora, sorprendiendo a Elián, quien se olvidó que el Almorzando es grabado el sábado, pero emitido el domingo.

El músico estuvo muy presente en los distintos debates que se generaron en la mesa compuesta por Florencio Randazzo, Osvaldo Bazán y Chechu Bonelli. L-Gante aprovechó para presentar al aire a su novia Tamara, con la que tendrá su primera hija, Jamaica, y también a su mamá, Claudia. Inclusive, cantó en vivo su tema en donde enseña el abecedario con Randazzo como DJ.

El cantante se volvió muy popular desde que Cristina Kirchner lo usó como ejemplo del mencionado programa Conectar Igualdad. “La computadora no la había adquirido en el colegio. Justo cuando la entregaron a todos mis compañeros yo había abandonado la escuela”, recordó L-Gante en la entrevista que le realizó Eduardo Feinmann en LN+.

Elián nació un 5 de abril de 2000 en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, donde actualmente vive junto a su pareja y su madre. Cuando cursaba el primer año del colegio secundario, quien hoy es conocido como L-Gante se abocaba de lleno a la música. “Lo de que la netbook me sirvió es verdad”, explicó volviendo a los dichos de la vicepresidenta. “Yo la conseguí haciendo un revoleo, la cambié por el celu”, explicó también.

Con esa tecnología grabó su primer tema y al cumplir 16 años ya había lanzado profesionalmente su primera canción. Fanático del Pity Álvarez y el Indio Solari, se reconoce como “cumbiero 420″ y desmiente ser trapero o freestyler. “No sé cantar, te lo reconozco y me lo reconozco yo mismo. Voy a empezar a ir a clases de canto para quizás el día de mañana ser un gran artista”, completó.

