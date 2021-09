Pampita reveló cómo son sus salidas a 40 días del nacimiento de Ana

A 41 días del nacimiento de Ana, Pampita Ardohain (43) prácticamente no ha dejado de trabajar. Con una breve licencia tanto en su programa Pampita Online (Net TV) como en el jurado de La Academia de ShowMatch (eltrece), la modelo y conductora retomó rápidamente sus actividades laborales y las promociones de productos desde su cuenta de Instagram. En una reciente entrevista, la modelo reveló cómo son sus salidas junto a Roberto García Moritán (44) y no descartó volver a ir a una fiesta electrónica a la brevedad.

En pleno barrio porteño de Palermo Hollywood, a la salida de los estudios donde hace su programa Pampita Online, Carolina “Pampita” Ardohain fue entrevistada por Paparazzi. Durante el reportaje, la modelo aclaró que no rechazaría una invitación a una fiesta electrónica, pero remarcó que a menos de dos meses de haber sido nuevamente mamá su tiempo es bastante escaso.

Días atrás, Jimena Barón dejó a su hijo Morrison junto a Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés y fue a una nueva edición de una de las fiestas electrónicas más populares entre los jóvenes. Consultada sobre si suele ir a bailar, Pampita aclaró que esa es una de las salidas que más disfruta y lanzó una frase que mostró cuál es su espíritu en torno a esa actividad. “Me estaban invitando a La Bresh, que es una fiesta que está buenísima y que tal vez vaya algún día, pero como va mucha gente joven, obviamente, hice el chiste: ‘Mirá si voy y me encuentro ya a la nueva generación, ¿no?’”, sostuvo en diálogo con Paparazzi.

Sin ocultar su gusto por el baile, Pampita aseguró que no dejará de hacerlo con el paso de los años. Y en este sentido, la modelo y conductora sostuvo que es una salida que podría hacer en plan familia: “Pero yo siempre voy a ir a bailar, no importa que los chicos crezcan, me van a encontrar seguramente… No me importa la edad. En algún momento saldremos todos juntos”, aseguró.

Centrada en su presente como mamá y en lo demandante que es una beba recién nacida, Pampita aclaró que está muy pendiente de su hija. Además, remarcó que las salidas de pareja junto a García Moritán o con sus amistades suelen tener carácter exprés. “Salgo, me voy una hora, saludo, estoy un ratito y vuelvo corriendo a casa. La salida tiene tiempos. Voy contando los minutos y ya sé que a la hora y media tengo que regresar, porque todavía es muy chiquitita”, concluyó.

