No hay dudas de que Lali Espósito es una de las artistas que, desde pequeña, conquista con su talento. Con cada una de las producciones de Cris Morena en las que participó, supo ganarse el cariño del público internacional. Hoy lleva su música a distintos países, en los que brinda entrevistas y divierte a sus admiradores. Sin embargo, en las últimas horas relató el incómodo momento que vivió con un fan y sorprendió a todos.

Casi Ángeles marcó un antes y un después en la vida de sus actores. Es que la ficción de Telefe lideraba el rating de la televisión argentina y revolucionaba a los adolescentes, quienes no solo seguían a sus personajes detrás de la pantalla chica, sino también en el teatro. Sin embargo, a veces, del fanatismo a la obsesión hay una delgada línea y la intérprete de “Disciplina” fue una de las víctimas.

Lali Espósito contó el incómodo momento que vivió años atrás con un fan

La cantante pasó por México y participó del capítulo “Me obsesiona la verdad”, de Poderosas Podcast, donde contó que fue acosada durante el éxito de la tira juvenil. “Yo era mucho más joven, tenía 18 años y trabajaba en una serie de televisión que era muy famosa en Argentina que se llamaba Casi Ángeles y generaba mucho fanatismo en la gente muy joven. Todos los días, en los estudios donde grabábamos la serie, teníamos filas de gente cortando las calles, de lunes a viernes”, explicó.

En ese momento, se refirió al momento en el que el equipo de producción y sus compañeros estaban alertados por la presencia de un chico. “Nunca estaba midiendo un factor de peligro. Podía ser medio loco, pero había amor. El fan que te quería abrazar y no esto de la seguridad. Hasta que un día me alertaron, pero no le di bola”, indicó y siguió: “Resulta que estoy adentro de los estudios, llego a rodar y veo que hay un ambiente de que había pasado algo. Esa madrugada se había metido alguien en los estudios y escribió con aerosol en toda la escenografía ‘Lali, sos mía’, ‘Lali, te amo’”.

“El pibe para escaparse de la seguridad del lugar saltó un techo, se quebró la pierna. En ese momento, salimos todos con mis compañeros para ver qué estaba pasando y había un chico en el piso, siendo agarrado por la seguridad y tenía una musculosa, por lo que se le veía mi cara en parte de la espalda. Después le dieron una orden de restricción y a mí me habían dado una foto de él para que si lo veía no parara”, cerró.

Cabe destacar que Lali eligió México para finalizar su gira internacional. A través de su cuenta de Instagram, en la que tiene 12.1 millones de seguidores, escribió: “¡Terminamos esta etapa inolvidable del #LALItour internacional! Pusimos el corazón en cada show... ¡Este equipo no sabe hacerlo de otra manera! Los Amo”.

Lali Espósito pasó por México y contó el momento incómodo que vivió años atrás con un fan (Foto: Instagram/@lali)

Entre los comentarios, se destacaron los de algunos famosos, como Moria Casán, quien le dijo “Bravaaa”; y Mery del Cerro, que la halagó: “Vos y tu equipo, dejando el alma y corazón, no conocen otra forma”.