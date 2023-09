escuchar

Lali Espósito se convirtió en una de las celebridades argentinas más queridas y aclamadas por sus admiradores, no solo en el país, sino también en el terreno internacional. La intérprete de “Disciplina” terminó su gira por España, tras diez recitales en distintas ciudades, y aterrizó en Israel, donde sus fanáticos lo dieron todo frente al escenario. Durante el show, la cantante protagonizó un divertido momento que hizo reír a todos: “Se distrajo”.

Tras celebrar diez recitales en España y visitar los países de Italia, Francia y Suiza, Lali Espósito llegó a Israel, en el marco de su gira internacional, cuyo próximo destino será México. La cantante no ocultó su alegría y mostró su asombro por el gran y cálido recibimiento que le otorgaron. “No puede ser que estemos en Tel Aviv y canten así”, expresó la ex Casi Ángeles, al compartir un video en el que se vio al público dándolo todo con una de sus canciones.

Lali se mostró emocionada con la reacción del público en Tel Aviv Instagram: lali

En medio del show, la actriz de Esperanza mía protagonizó un divertido momento que se llevó la mirada de los fanáticos e hizo reír a todos los asistentes. “Tengo una pregunta”, advirtió Espósito a sus admiradores. Pero, en ese instante, se quedó perpleja al mirar a uno de los guardaespaldas que custodiaban desde abajo del escenario.

El divertido momento en medio de un show de Lali Espósito que hizo reír a todos

“Es muy guapo, ¿no?”, se leyó en los labios de la artista argentina, quien empezó a hacer gestos irónicos al dar a entender que pretendía conquistar al agente de seguridad, lo que desató la risa del público. En un momento, Lali se acercó al joven y lo saludó con la mano, mientras él esbozó una tímida sonrisa. “¿Están preparados para la fiesta?”, continuó la intérprete divertida, tras lo cual prosiguió con el show.

Los usuarios de las redes sociales compartieron el momento y apuntaron: “Lali se distrae con el de seguridad en pleno show” o “cómo fichó al guardaespaldas”.

Lali Espósito: de gira y con un mensaje para visibilizar problemas

“Llegué a esta gira con algunas heridas personales y, sinceramente, con miedo de no ser capaz de llevarla adelante”, expresó Lali Espósito, a través de un posteo en su perfil de Instagram este lunes, tras finalizar sus shows en España, Francia, Italia y Suiza. La cantante manifestó previamente que atravesaba un difícil momento con respecto a su salud mental y visibilizó cómo le afectó un cuadro de ansiedad.

Lali Espósito habló sobre salud mental Instagram: juanpazurita

En el texto, con el que acompañó una serie de instantáneas de su paso por Europa, celebró sentirse mejor sobre el escenario. “Aquí estamos, cerrando el tour, rodeados de amor y felicidad. Comprobando que la música y el escenario son sanadores parte mil”, añadió. Y cerró: “Me voy renovada, contenta y re manija. Hasta la próxima, amores... que será pronto, seguro”.

Durante una entrevista en julio pasado, Lali Espósito habló abiertamente sobre un cuadro de ansiedad que atravesó y cómo le afectó. “Te voy a ser muy sincera. Lamentablemente, yo vengo de pasar un momento de mucha ansiedad, nivel dramático”, apuntó la cantante, en diálogo con Juanpa Zurita en su podcast No lo hagas fácil.

“Soy una persona que trabajo y siempre parece que estoy bien, pero no es real que uno siempre está bien”, siguió la artista. Y continuó: “En la vida privada, pasan mil cosas que uno después va sorteando y tu trabajo te distrae y eso está bueno. Pero lo cierto es que vengo de un momento en el que tuve que pedirle a mi equipo: ‘Chicos, se me va a paralizar la cara’. O sea, real. Por suerte, toda la gente que me acompaña me dijo: ‘Tranquila’”.