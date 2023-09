escuchar

Lali Espósito compartió con sus más de siete millones de seguidores en TikTok un video que respondió a una pregunta recurrente que le hicieron. La intérprete de “Disciplina” aseguró que, de manera frecuente, leyó entre sus comentarios que le consultaban por qué estaba soltera. Así, la también actriz reveló cuál es la condición “primordial” que busca en una pareja y los usuarios de las redes sociales estallaron: “Es una exigencia”.

“Hola, buen día. Quiero aclarar cosas, porque a veces veo en las redes comentarios sobre por qué yo estoy soltera”, comenzó la ex Casi Ángeles. Desde su casa y mientras tomaba mate, la cantante de fama mundial apuntó: “¿Por qué Lali elige estar soltera? Bueno, mucho se dice del amor libre, de que tengo el corazón roto por tal persona... Hay gente que cree que ser bisexual implica no poder estar de novia porque no te podés decidir. Hay gente que inventa parejas”.

Lali Espósito compartió un video en su perfil de TikTok Instagram: lali

Cabe recordar que la protagonista de Sky Rojo (Netflix) fue relacionada de manera sentimental en el último tiempo con su compañero de elenco, Miguel Ángel Silvestre, con quien aclaró que únicamente los unía una cercana amistad. “Lo cierto es que no tienen ni idea de con quién estoy o dejo de estar. De la intimidad, ¿qué se sabe? Nada”, destacó.

Lali Espósito reveló cuál es la principal condición que busca en una pareja

Y siguió: “Tomé la decisión en este TikTok de decir realmente el motivo por el cual no estoy de novia. Y es que hay algo que está siendo primordial, de un tiempo a esta parte, para mí. Para imaginar, quizá, un tipo de vínculo con alguien. Algo que intento decir que no es tan importante, pero es una exigencia”.

La cantante destacó lo que es importante para ella en una pareja

Así, la intérprete de “Como tú” señaló: “Estoy esperando a que la vida me ponga delante una novia o un novio... chef. Quiero estar de novia con un chef. Quiero comer comida increíble, otras cosas increíbles también, pero sobre todo comer”. Y continuó, en tono divertido: “No quiero a alguien que tenga gracia para cocinar, que no es lo mismo. Quiero que sea chef”.

Y relató cómo fue su búsqueda para encontrar a alguien con esta profesión. “¿Es mucho pedir? Yo sigo en las redes a chefs, a ver si tiramos una onda, y de repente es de Connecticut [Estados Unidos]. No te llego”. “Hay gente que prioriza que sea buena gente, lógico. Otras que esté re bueno y que vaya al gym, bueno, sobre gustos. Yo quiero que sea chef profesional. Y acá estoy, comiendo huevos revueltos hechos por mí”, concluyó.

El clip que compartió la artista acumuló más de dos millones de visualizaciones en tan solo un día y recopiló cientos de comentarios de sus admiradores. “¡Buenas!”, exclamó en tono divertido Paulina Cocina. “Lali, por vos, estudio Gastronomía y me hago chef profesional”, destacó otra fanática. Un tercero le hizo una advertencia a la cantante: “Lali, recordá el dicho de que ‘en casa del herrero, cuchillo de palo’. Para los cocineros es lo mismo”.

En tanto, la artista protagonizó un divertido momento en su pasado show en Tel Aviv, en el que hizo reír a sus fans al distraerse por la presencia de un guardia de seguridad y lo saludó al interrumpir su recital.