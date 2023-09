escuchar

Lejos de vivir un momento armonioso después de la separación de Gerard Piqué, Shakira está envuelta en un nuevo escándalo mediático. En las últimas horas, una de sus exempleadas habló desde Madrid en Intrusos en el Espectáculo (América TV) y realizó una denuncia pública que no dejó en una buena posición a la intérprete de “Las caderas no mienten” y que además desató la furia de Florencia de la V.

“Será un ángel para las personas que ayude y se porte bien; y un demonio para las personas con las que no se ha portado bien y de las que yo soy testigo”, aseguró y, aunque indicó que a ella, “no le hizo nada personalmente”, no ocurrió lo mismo con otros miembros de su equipo.

En ese sentido, la ex coordinadora de publicidad de la artista insinuó que a Shakira “no le gustan que la miren a los ojos para evitar las malas energías”. “Por contrato ella pone que no puede nadie mirarla a los ojos porque tiene miedo que le hagan magia negra o brujería. ¡¿Estamos locos o qué?!”, dijo, controvertida. Y ejemplificó: “Yo conozco a una persona que por contrato pone que los figurantes (extras) cuando ella pase se den la vuelta, mirando de cara a la pared. Hay cientos de testigos, yo estoy dando voz a los figurantes”, manifestó y agregó: “Cuando llego a un rodaje, me dan unas hojitas de todo lo que va a pasar en el día. Ahí ponen específicamente que todos los figurantes se tienen que dar la vuelta de cara a la pared”.

Shakira y Piqué, una guerra que parece no tener fin @3gerardpique - @3gerardpique

“Aceptamos que se nos quiten los móviles. Pobrecitos (los figurantes), tantas horas, aburridos y sin móviles. Es para que no la graben a ella ni le saquen fotos, aunque ella está metida en su motorhome. Son muchas cosas, pasa la excentricidad”, añadió. Sin embargo, la excentricidad caracterizaría también a algunos de sus pedidos, los cuales Cárdenas enumeró: “Ella pide frutas extrañísimas que cuesta mucho encontrarlas, o unas mermeladas súper extrañas, agua de lluvia japonesa Fiji”.

Como si esto fuera poco, la española reveló que hay algunos testigos más, como una bailarina que recientemente se animó a contar en la televisión española que Shakira la había maltratado, pero que algunas personas no hablan porque tienen miedo de que después no las vuelvan a contratar.

“Shakira está todo el día en su casa encerrada en el estudio, todo el día ahí metida, encerrada. ¡Es que quien aguanta eso! ¡El hombre ha aguantado 12 años en un estudio a su mujer!”. Al escucharla, la conductora del ciclo lanzó: “¿Quiénes están hartos? Vos hablás como vocera de la familia Piqué”. Sin embargo, la exempleada redobló la apuesta: “Dijo que le fue infiel cuando 5 meses antes Gerard la deja a ella, ¡lo que pasa es que ella no lo acepta! ¡Eso es diferente!”.

“Se mete con la familia de Piqué, que son los que le han criado a sus hijos. Casa con casa, jardín con jardín, comían y cenaban. Sus suegros le han criado a sus hijos”, sentenció la mujer.