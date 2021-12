Viviana Canosa suele utilizar su programa en A24 para referirse a todos los hechos políticos, económicos y sociales que van en contra de sus valores. Famosa por sus fuertes opiniones en contra del oficialismo, siempre tiene para compartir con su audiencia algún análisis sobre las acciones de los funcionaros públicos. Sin embargo, en la edición del martes decidió tocar un tema más personal: su gusto por el pan dulce.

La periodista acompaña sus sus editoriales con un toque de humor y suele sumar a ese primer fragmento de Viviana Con Vos (A24) algún chiste o noticia cómica. En este caso, incluyó en su columna un video que se viralizó en las redes sociales en donde una persona filma unos los pan dulce “peronistas”. Esta preparación típica de las celebraciones de fin de año argentinas se volvió tendencia por su llamativo empaque en donde se lucen imágenes de Juan Domingo Perón, de Evita, de Néstor Kirchner, de Cristina y Alberto Fernández y, por último, de Axel Kicillof. Junto a las fotos se puede leer: “Feliz 2021 sin Covid y con justicia social”.

Este producto se volvió tendencia a finales del 2019 cuando salieron a relucir en la previa a la toma del cargo del actual Presidente de la nación. El mismo está hecho por la Federación de Trabajadores “De la Economía Social” Ltda (FeTraES), una organización de empresas recuperadas y cooperativas de trabajo.

El eufórico descargo de Viviana Canosa en contra del pan dulce peronista

Luego de su boom dos años atrás, la empresa volvió por más a pocas semanas de dar inicio al 2022 para la felicidad de sus ávidos consumidores y para el enojo de Canosa, quien decidió pronunciarse firmemente en contra.

El pan dulce peronista se popularizó en el 2019 LA NACION

Después de referirse brevemente al video viral durante su editorial, la conductora caminó hasta su escritorio y ocupó un lugar entre sus compañeros. “Ya se apoderaron del pan dulce”, comenzó a decir entre risas con un tono de voz burlón. “Lo último que me falta es que le pongan esa porquería de las frutas abrillantadas y me terminan de c**r el pan dulce. El pan dulce es nuestro, no es de ustedes”, exclamó, realizando fuertes gesticulaciones con los brazos.

A medida que el video seguía reproduciéndose en pantalla, la indignación continuó creciendo en su interior hasta que no pudo controlarse. No solo comenzó a manifestar su enojo a los gritos sino que optó por abandonar su sillón y decidió sentarse con las piernas cruzadas sobre la mesa.

Viviana Canosa indignada por la venta de pan dulce peronista captura de video

Ya ubicada cómodamente encima del escritorio, dio rienda suelta a su furioso descargo: “¿Me dejan que por lo menos me pertenezca el pan dulce? ¿Puede haber un pan dulce que no sea todo esto?”. Frustrada, finalizó implorando: “Les pido por amor a Dios que nos dejen algo con el nombre original. Ni el pan dulce nos dejan”.