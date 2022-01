El exguardaespaldas de Wanda Nara se sinceró: “¿Quién no se enamoraría de ella?”

Durante una entrevista, Agustín Longueira, exguardaespaldas de Wanda Nara, detalló cómo fue trabajar con ella y explicó a qué se debió su salida del círculo íntimo. De hecho, reconoció que la empresaria le atraía porque “es una mujer muy bella”.

“Te enamoraste un poquito de Wanda”, le expresó Paula Varela, una de las panelistas de Intrusos (América TV) a Longueira. “Y... es muy bonita ¿Quién no se enamoraría de ella?”, respondió el exgranadero de Casa Rosada, nacido en la localidad bonaerense de San Pedro.

El joven también precisó que su labor se dio el contexto de la llegada de Wanda Nara a Buenos Aires para las fiestas y que fue contratado por una agencia de viajes para que realizara sus servicios de custodio.

“Todo el mundo me preguntaba de ella o me pedían que grabe videos o algo. Como es divina en persona también: aparte de los filtros (sic). Subí esa respuesta porque es obvio”, justificó así su comentario de Instagram en el que manifestaba que amaba a la mediática y que la atraía.

Asimismo, Longueira contó algunos detalles de cuando trabajó con la modelo. Incluso le consultaron si escuchó alguna mención sobre la China Suárez, quien fuera la tercera en discordia en el affaire de Mauro Icardi que generó el llamado Wanda Gate.

En otro fragmento de la charla aclaró: “Ya se terminó el contrato, no es que me despidieron. Pero antes de que viniera Icardi, se terminó todo. No llegué a cruzarme con él”. Y entre los múltiples elogios que dedicó para la mediática destacó que lo trató muy bien, que fue “divina” y que siempre hubo “buena onda” entre ambos.

El comentario subido de tono del guardaespaldas

Luego de llamar la atención de los medios por los rumores que lo involucraban románticamente con Wanda Nara, el guardaespaldas generó revuelo una vez más. En esta oportunidad, fue por sus controvertidas respuestas a las preguntas de sus seguidores en Instagram.

Agustín Longueira generó revuelo con sus historias de Instagram Instagram

El joven de 31 años se presentó en las redes como “gauchito” y dijo que no lo importaría estar con una mujer casada. Entre varias consultas que se referían al vínculo con su empleadora, Longueira aseguró que no tiene ninguna relación sentimental más que de amistad. “¿Tuviste un touch?”, quiso saber un usuario. “No, jajaja”, contestó Longueira. Además, dijo que “ama” a la esposa de Mauro Icardi, a quien definió como una “genia total”.

El guardaespaldas de Wanda Nara Instagram

Sin embargo, todo se tornó polémico cuando uno de sus followers indagó: “¿Le entrás a Wanda?”. Lejos de ignorar la picante pregunta, el guardaespaldas lanzó: “¿Quién no?”.

Luego de esta declaración, Icardi habría desvinculado al hombre de su puesto. Así lo afirmaron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Intrusos (América), aunque todavía no hay una afirmación concreta al respecto.