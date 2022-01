MasterChef Celebrity: el mordaz comentario de Santiago del Moro por una ausencia en el repechaje

Santiago del Moro lanzó un picante comentario por la ausencia de una de las participantes en el repechaje de MasterChef Celebrity (Telefe). El conductor del reality de cocina se mostró molesto por la segunda falta de Charlotte Caniggia al programa y adelantó lo que sucederá con la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis en lo que resta de la competencia.

Este martes, segundos después de que el jurado revelara entre líneas cuál sería el desafío de la noche, del Moro invitó a los participantes a sus lugares dentro de la cocina más famosa del país. Entre ellos estaban Marcela “la Tigresa” Acuña, Denise Dumas, Miguel “Tití” Fernández, Gastón Soffritti y Héctor “El Negro” Enrique.

“Ayer fue un fracaso, hoy vengo por el oro”, adelantó entre risas Dumas, quien al igual que sus compañeros se mostró feliz de volver al ruedo. “La idea mía es levantar un poquito el nivel. Ojalá tenga suerte”, advirtió el “Negro” Enrique. En el momento de acercarse a la cocina, los participantes se encontraron con un mantel rojo que contenía una sorpresa adentro y que formaba parte del desafío para elegir al segundo mejor cocinero. “¡Qué es esto! Por favor, ¿otra vez?”, exclamó Tití Fernández.

Para entrar en ritmo, el conductor intentó interactuar con los participantes y así conocer sus sensaciones durante su regreso al programa. “Gastón, te veo muy expectante, no sé si son nervios o qué es lo que es”, le dijo al actor y, enseguida, intercambió sensaciones con el periodista deportivo a quien se lo veía un poco confundido por el contenido de la sorpresa.

“Martes y falta alguien: falta Charlotte. Ella no se ha presentado al programa de hoy, así que tiene una chance menos de pasar a la gala de regreso del próximo domingo”, avisó Del Moro un tanto ofuscado. “Estará con nosotros a partir de mañana. Así que hoy ustedes tienen más chances porque son solamente cinco los que compiten hoy por un lugar en el balcón”, amplió. En la gala previa, Juariu fue la tercer mejor participante, por lo que se aseguró un lugar en el famoso balcón, desde donde iba alentar a sus compañeros.

Charlotte Caniggia fue eliminada de MasterChef Celebrity

Esta semana, Charlotte quedó fuera de la competencia por una serie de errores que le valieron la eliminación durante un desafío que consistía en tres etapas, en las cuales tenía que proveerse de los ingredientes en un puesto de barrio en sólo 20 minutos. Las preparaciones debían hacerse por etapas y no en simultáneo. En esa instancia, la hermana de Alexander Caniggia apostó por sus “Baby Pancakes” con las que no logró convencer al jurado y la dejaron fuera del reality. Sin embargo, si es que no vuelve a faltar, buscará su revancha.