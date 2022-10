El explosivo audio de Andrés Nara tras los dichos de Mauro Icardi: “Siempre fue bastante complicada la relación”

escuchar

Wanda Nara y Mauro Icardi nuevamente protagonizan un escándalo que mantiene en vilo al mundo del espectáculo. La distancia entre Estambul y la Argentina los separó más allá de los kilómetros: la empresaria confirmó su separación al verse envuelta en rumores de romance con el popular cantante argentino, Elián Valenzuela, conocido como L-Gante. En las últimas horas, el futbolista hizo lo propio y comunicó su gran sorpresa ante las actitudes de su expareja. En medio de este ida y vuelta, Andrés Nara entró en escena con inesperadas declaraciones.

Si de escándalos mediáticos se trata, Wanda Nara es señalada como una gran exponente de la última década en lo que respecto a esta faceta que entretiene a la audiencia. Peleas, declaraciones explosivas, separaciones e infidelidades son algunos de los tópicos en los que la empresaria tiene una larga experiencia ante las cámaras y redes sociales. ¿Otro frente de batalla? La relación con su padre.

Wanda Nara protagoniza una nuevo escándalo (Foto Instagram @wanda_nara)

En 2013, Wanda Nara se separó de su primer esposo, Maxi López, con quien tiene tres hijos. La ruptura desencadenó en una gran disputa que se extendió por casi una década, mientras tanto comenzó su relación con Mauro Icardi, con una duración de nueve años. En medio de este escándalo, el padre de la empresaria, Andrés Nara, se mostró aliado a su exyerno y se marcó una distancia con su hija, que continúa.

Desde entonces, el padre de Zaira y Wanda elevó su exposición mediática, lo que no cayó bien a las hermanas, ya que sugerían que sus declaraciones las perjudicaban. Con el tiempo, la menor del dúo pudo reconstruir la relación con su padre, mientras que la empresaria no. A pesar de esto, Andrés continuó realizando presencias en diversos programas y esto no ayudó al vínculo.

Andrés Nara con Zaira y su nieto menor, Viggo Silvestre Von Plessen

Con este nuevo escándalo, la palabra del padre de las Nara fue una de las más esperadas. Para sorpresa de muchos, el hombre optó por una actitud inesperada. “El tema de declarar me trajo muchos roces con mis hijas y obviamente no voy a hacer comentarios ni pensamientos”, expresó en un audio enviado a Socios del espectáculo (eltrece), que sorprendió al reflexionar sobre sus actitudes del pasado.

Sin embargo, no dudó en aclarar: “Yo con Mauro no tengo nada malo pero nunca tuve un acercamiento, siempre fue bastante complicada la relación con él, no voy a opinar”. No obstante, realizó destacó que a pesar de su nulo vínculo podía diferenciar la excelente actitud del joven respecto a su gran rol como padre, tanto con los tres hijos de Maxi y Wanda, como con sus dos hijas.

Andrés Nara se refirió a la separación de Wanda y Mauro

Por último, señaló que sus dos hijas viven situaciones complejas, ante la reciente separación de sus esposos. “Lo que necesiten mis hijas, siempre voy a estar con ellas tanto con Wanda como con Zaira”, expresó públicamente en un claro mensaje para las dos mujeres. Asimismo, aclaró que actualmente tiene una mejor relación con la menor de sus hijas, sin embargo, no duda en acompañar a la mayor si así lo precisa.

De esta manera, el padre de las hermanas Nara demostró una reflexión en cuanto a su posición respecto a los temas que hoy involucran a sus hijas y se diferenció de sus actitudes del pasado, cuando no dudaba en sentar posiciones, lo que lo alejaron de Zaira y sobre todo de Wanda.

LA NACION