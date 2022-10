La fuerte respuesta de Wanda Nara ante el video en el que se la vería con L-Gante en un country

escuchar

Hace unos días, el público se sorprendió con un impensado acercamiento entre dos figuras mediáticas. ¿Quiénes son? Nada más y nada menos que de Wanda Nara y Elián Ángel Valenzuela, mejor conocido como L-Gante. En varias oportunidades se mostraron juntos y cómplices y hasta hicieron una producción de fotos. Sin embargo, y aunque aún no se sabe con certezas cuál es realmente el vínculo entre ellos, la relación tiene una tercera en discordia: Tamara Báez, la madre de Jamaica, la hija del cantante, quien no se quedó callada. Cansada de los comentarios, la mayor de las Nara dijo basta a las especulaciones y salió al cruce con un contundente mensaje.

Desde hace semanas, la vida de Wanda Nara volvió a convertirse en una novela que día a día suma un nuevo capítulo, ya sea por su participación en ¿Quién es la máscara? (Telefe) o por sus idas y vueltas con Mauro Icardi. A esto se sumó su reciente acercamiento con el intérprete de “Requisito 420″ que despertó la furia de Báez. Durante la tarde del miércoles, la madre de Jamaica aseguró, a través de un video, que entraron a su casa y se llevaron varias de sus pertenencias, entre ellas zapatillas, ropa y hasta un auto. Se mostró desconsolada por lo sucedido y entre todas sus acusaciones que hizo hubo una que, según sus seguidores, podría estar destinada a su expareja: “No entiendo cómo podés ser tan mala persona, si ya estás con otra, hacé tu vida, no me rompas las bol... ¿Qué venís a entrar acá a llevarte lo mío?¿Para qué?”.

Wanda Nara y L-Gante se mostraron muy cerca durante los últimos días

No obstante, y fiel a su estilo, la hermana de Zaira salió al cruce y apuntó contra los dichos sobre ella y su relación con L-Gante, particularmente uno que decía que en ese momento estaban juntos en un yate. Subió unos videos desde las grabaciones del reality, donde también se pudo ver a Lizy Tagliani. “¿Qué hora es Lizy? Porque dicen que estoy en un yate”, le preguntó. “¿Estás en un yate ahora?”, dijo la humorista y agregó: “Ay, es que el agua me debe marear”. Al mismo tiempo, la empresaria comenzó a cantar la mítica canción que interpretó Celine Dion para Titanic: ”My Heart Will Go On” para darle un condimento más a la cuestión.

El contundente mensaje de Wanda Nara (Foto: Instagram @wanda_nara)

Sin embargo, en la misma línea, pero esta vez sin tanta risa, la modelo escribió un contundente mensaje para dar por finalizada los dichos sobre ella. Y, sin ir más lejos, se podría pensar que también podría tomarse como una respuesta a las acusaciones de Báez. “Me parece tan grave con la impunidad que aseguran tantas mentiras. En fin”, expuso.

El video que mostraría a Wanda Nara ingresar al country de L-Gante y Tamara Báez

La historia de Nara suma capítulos y actores con bastante frecuencia y en las últimas horas se conoció un video que podría agregarle aún más conflictos. Luego de que la expareja del cantante contara que fue víctima de un robo, su representante legal, Juan Pablo Merlo, habló con Intrusos (América) y explicó que en el registro del barrio privado constata la entrada de L-Gante junto a Wanda Nara y su amigo Kenny Palacios. Esta acusación indicaría que habrían sido ellos quienes ingresaron a la propiedad y se llevaron las cosas.

No obstante, la madre de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella se comunicó con la panelista Maite Peñoñori y negó los hechos: “No sé cómo se les puede ocurrir una cosa así. Evidentemente, al que se le ocurre es porque está dentro de su ser hacerlo”. Pero, ahora, comenzó a circular un video que podría hacer tambalear sus dichos.

El video de Wanda Nara en el country de L-Gante

La panelista Estefanía Berardi mostró en Mañanísima (Ciudad Magazine) imágenes donde se vería a Wanda Nara en el country donde vive Tamara Báez. “No sé a qué fueron, pero sí tenemos las pruebas de que estaba autorizada a entrar”, indicó. En el video se pudo escuchar a una persona decir: “Chicas, está Wanda Nara”. A lo que después la periodista indicó: “Ahí se le ve el pelo rubio”. Asimismo, sostuvo que el material correspondía al miércoles 5 de octubre a las 14:30 y también mostraron imágenes del ingreso del sistema de control al acceso del country, donde está el nombre de Wanda Nara.

LA NACION