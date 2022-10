Mauro Icardi en vivo: rompió el silencio sobre su separación de Wanda Nara y habló de L-Gante

escuchar

18.45 |¿Con quién estuvo Mauro Icardi durante el vivo?

El futbolista comenzó la transmisión tras cortarse el pelo y previo a sentarse a cenar. Con él estaban Valentino López-fruto de la relación entre la empresaria y Maxi López-, su papá y su suegra Nora Colosimo, quien viajó junto a su pareja. Sobre la presencia de la madre de Wanda Nara, expresó: “Está mi suegra acá con nosotros que vino, no se tiene que poner de parte de nadie. Solo se pone de parte de la lógica común y de los nenes que defiendo y que siempre defendí”.

18.30 | Mauro Icardi sobre su charla con Tamara Báez, la ex de L-Gante

Luego de que se dijera que la expareja de L-Gante se contactó con Icardi, él detalló: “Hablé con Tamara, me mandó un mensaje diciéndome varias cosas de las cuales no estaba de acuerdo y se lo hice saber. Le dije que conozco muy bien a mi mujer y que no era verdad lo que estaba diciendo. No hablé nada raro, solamente me mandó un mensaje preguntándome algo y le dije que no era verdad”.

18.15 | Mauro Icardi habló sobre sus mensajes con la China Suárez

A pesar de no haberla nombrado, Mauro Icardi habló sobre los chats que estallaron la polémica que más tarde fue bautizada como Wanda Gate y cómo afectaron a la pareja. “Se creó un ambiente un poco raro, tampoco voy a aclarar qué paso y que no pasó, la gente que tiene que saber, sabe la verdad de todo. Después hubo un perdón, no sé si sincero o no”, detalló, en referencia al período de paz que vivieron meses atrás. Finalmente, disparó: “Si hay que hablar las cosas se hablan en persona, no poniendo mensajitos”.

18.15 | Mauro Icardi aseguró que los hijos de Wanda Nara están enojados

“Sus hijos están muy enojados con ella”, manifestó el futbolista. Y, minutos más tarde, agregó: “Son niños y es feo todo esto, por eso salgo a hablar, les explico y les cuento”. A lo largo de la transmisión, Valentino estuvo sentado junto a él –aunque fuera de cámara- mientras Constantino le enviaba mensajes y corazones a través de la sección de comentarios para demostrarle su apoyo.

18.00 | Mauro Icardi negó haberse divorciado de Wanda Nara

“Wan me pide la separación hace un año, según ella, pero no lo hace. Hay chantaje, amenaza o algo y nunca se separa. La separación no viene hace rato como vienen diciendo, es todo mentira. Hace nueve años estamos juntos. Nunca nos separamos, siempre estuvimos juntos”, sentenció Icardi.

18.00 | ¿Dónde va a vivir Wanda Nara cuando vuelva a Turquía?

Nara está en la Argentina para terminar las grabaciones de ¿Quién es la máscara? (Telefe) y, según expresó Mauro Icardi, volverá a Turquía en unos días. “Veremos la semana que viene cuando Wanda vuelva para Estambul qué será de nuestra vida, de nuestro futuro”, expresó. Y continuó: “Que ella tiene una casa alquilada es mentira. Si tiene que venir, vendrá acá. Seguramente después de este vivo se va a enojar y quizás paga un hotel”.

17.55 | Mauro Icardi se refirió al estallido del “Wanda Gate”

En octubre del 2021, explotó el llamado Wanda Gate luego de que Wanda Nara revelara que Icardi le había sido infiel con Eugenia “la China” Suárez. Aunque la empresaria habló en repetidas ocasiones, él nunca lo hizo y decidió referirse al tema durante el vivo. “Nunca hablé de lo que paso el año pasado, lo hablo por primera vez. Creo que la afectó mucho, pero hay muchas cosas en el medio de las que yo podría hablar y la verdad que no me parece. Si en algún momento se da el tiempo y motivo para aclararlas, lo haré. Hay muchas cosas que me banque durante este año”, sentenció.

17.45 | ¿Por qué empezó el vivo Mauro Icardi?

Pasadas las 23 horas en Turquía, Mauro Icardi decidió comenzar una transmisión en vivo en Instagram luego de que Valentino -fruto de la relación entre Wanda Nara y Maxi López- subiera una Historia a su perfil en donde tildó de “payaso” a L-Gante.

17.30 | Mauro Icardi tildó a Wanda Nara de “hazmerreír”

“Hoy en día es el hazmerreír del mundo entero con sus comportamientos y actitudes, no estoy preparado para seguir bancando esto y defendiendo lo indefendible”, expresó el jugador del Galtasaray turco apenas iniciada la transmisión en vivo.

17.15 | Mauro Icardi se refirió a la canción de L-Gante para Wanda Nara

Luego de que trascendiera que L-Gante supuestamente le dedicó el verso de una canción a su nuevo romance con Nara, el futbolista expresó: “Esta canción no refleja nuestro matrimonio, nuestro estilo de vida. Se los puedo decir y se los voy a aclarar que no estoy de acuerdo, ni yo ni todos los que nos rodean”.

17.00 | Mauro Icardi inició un vivo en Instagram

Tras varios meses de polémica y mientras Wanda Nara hace “vida de soltera” en la Argentina, Mauro Icardi realizó una transmisión en vivo en Instagram desde Turquía para hablar sobre las versiones que rondaron en los medios tanto sobre su matrimonio como sobre la supuesta relación de la empresaria con L-Gante.

