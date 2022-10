escuchar

A pesar de encontrarse en uno de sus mejores momentos laborales, desde hace un par de meses Wanda Nara no para de saltar de un escándalo a otro. El principal es, quizás, su polémica (y algo confusa) separación de Mauro Icardi, pero de la misma se desprende su supuesta nueva relación con L-Gante y las recientes acusaciones de Tamara Báez -expareja del músico-, quien aseguró que su ex y la empresaria entraron a su casa a robarle una moto, un auto y varios pares de zapatillas. En medio de esta debacle, desde LAM (América) intentaron ponerse en contacto con la protagonista, pero recibieron una tajante respuesta.

El enojo de Wanda Nara cuando le preguntaron por L-Gante: “Me malhumoran tantas tonterías”

Luego de un año lleno de especulaciones sobre su relación con Mauro Icardi, Wanda Nara decidió ponerle un punto final al asunto y utilizó sus Historias de Instagram para dar a conocer que, efectivamente, están separados. Ya sea un intento de llamar la atención de la madre de sus hijas o porque disfruta la atención, el futbolista hizo oídos sordos al hecho de que ya no están juntos y continúa bombardeandola con románticos posteos y dedicatorias en las redes sociales.

Incluso, se dice que días atrás se tomó el día en el Galtasaray turco -su nuevo equipo de fútbol- y, sin importar que se suponía que tenía que estar en la cancha, viajó hasta la Argentina para presentarse en donde está instalada su esposa. Pero, según trascendió, no lo dejó entrar.

Mauro Icardi continúa dedicándole románticos mensajes a Wanda Nara @mauroicardi

Como si fuera poco, a esta tensa separación se le sumaron los rumores que la vinculan con L-Gante. Todo comenzó cuando salieron a reflotar fotos de ellos en una cena y, poco después, en un boliche. Sin embargo, Wanda aprovechó el interés del público y lo convocó para que que fuera su compañero en la campaña de lanzamiento de su nuevo línea de ropa deportiva.

A fuerza de un par de transmisiones en vivo que hicieron juntos, algunos picantes intercambios y varias interacciones en las redes sociales, la opinión pública se dividió en dos: quienes creen que realmente hay algo y aquellos que aseguran que la empresaria está usando los rumores a su favor para darle publicidad a la marca.

Wanda Nara y L-Gante hicieron un vivo juntos y avivaron los rumores

Con el deseo de poder esclarecer un poco la situación, desde LAM (América) interceptaron a la hermana de Zaira Nara a la salida de la grabación de ¿Quién es la máscara? (Telefe), pero no tuvieron demasiada suerte. Enojada con el programa conducido por Ángel de Brito, se negó a dar explicaciones y rechazó al periodista de manera rotunda.

Luego de repetir varias veces que no iba a hablar y de ignorar al equipo mientras se metía en el auto, al oír un cuestionamiento sobre su vínculo con el cumbiero, expresó: “No quiero ni escuchar las preguntas. Me malhumoran tantas tonterías”. A su vez, al mismo tiempo que intentaba cerrar la puerta del vehículo que la llevaría a su casa, advirtió: “No me hagas empujarte”.

A pesar de todo, le aclaró a su interlocutor que no tenía problemas con él y que sabía que era su trabajo, pero que no quería hablar. Así, el auto se fue y lo dejó sin respuestas y con una barrita de cereal que le regaló Kennys Palacios -amigo de Wanda y quien estaba al volante- en un intento de que se fuera.

