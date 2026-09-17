El extenso descargo de Rodrigo Lussich contra Santiago del Moro: “¿La autocrítica no está en tu repertorio?”

Horas después de la gran final de Gran Hermano Generación Dorada, Rodrigo Lussich decidió lanzar un duro descargo en X y hablar de la actitud que mantuvo Santiago del Moro al referirse al final de la última edición del reality de Telefe.

“Terminó Gran Hermano y del Moro está chocho de la vida. Feliz, feliz, feliz. Del Moro tendría que haber sido político, porque el tipo arma su propio relato, como los gobernantes. La gente pasa hambre y el presidente dice que vamos bárbaro”, dijo el periodista, quien hizo una analogía entre el conductor y Javier Milei.

“Gran Hermano Generación Dorada fue un espanto, la conducción de del Moro fue de sus peores trabajos y él pone un posteo de Instagram diciendo: ‘Estoy agradecido, lleno de emociones, disfrutemos, esto es un juego’. Ok, amigo, pero ¿la autocrítica no está en tu repertorio?“, continuó filoso.

El descargo de Rodrigo Lussich en X (Foto: Captura de pantalla X)

A su vez, el conductor de Intrusos (América TV) analizó que Santiago del Moro sería intocable en Telefe por ser quien se encuentra a cargo de uno de los programas más vistos de la televisión argentina. “Del Moro es de esos casos de estudio: en un país exitista donde el candidato más votado es el mejor aunque después gobierne como el ogt, como del Moro hace rating, nadie se anima a cuestionarlo”, indicó.

Además, argumentó su teoría al usar de ejemplo a Marcelo Tinelli. “Tinelli, en cambio, si bien tenía una corte de aduladores profesionales y la mitad de la farándula contratada para que no hable mal de él, siempre tuvo críticos filosos y, si bien ha pataleado, se la bancó. Después entró en el ocaso lógico de cualquier carrera y ahora directamente recibe las patadas en el piso”, recordó sobre el estrepitoso camino que tuvo el conductor del Bailando.

En su escrito, el periodista también decidió sacar a la luz algunos de los comportamientos más arrogantes que tendría Santiago. “En cambio, del Moro, como es extraterrestre, expande un halo de chupaculismo digno de admiración. La gente que trabaja con él lo ama, aunque en la radio los obliga a trabajar con la luz apagada porque sufre ese ojo chino que tiene Margarita Stolbizer, que también es reptiliana”, lanzó con ironía.

Rodrigo Lussich contó los supuestos motivos por los que Santiago del Moro sería intocable en Telefe (Foto: Captura de pantalla de X)

“Toda la televisión argentina sabe que es un tipo que no saluda a nadie, que entra al estudio en el momento que empieza el show y se va aturdido por un pasillo con rumbo desconocido, probablemente a la nave nodriza donde duerme a 30 grados bajo cero. Finge amnesia, no ilumina a los críticos, los ignora. Nadie se atreve a cuestionarlo, pero entrabas a las redes y la gente pedía que lo saquen a él de Gran Hermano antes que a cualquier participante”, reveló Lussich.

Para el especialista en espectáculos, el gran problema que tuvo esta última temporada de Gran Hermano fue la selección de participantes. Incluso, sacó a la luz que, para que el programa “volara” en rating, desde la producción realizaron algunas maniobras insólitas. “El programa ha sido un bodrio, una mezcla de La casa de los famosos con los bizarros de Anabela Ascar en Crónica. Cualquiera que sabe de tele puede comprobar que el éxito de rating, en esta ocasión, estuvo más forzado que la pareja de Guido Suller y Paulina en Zap”, aseguró.

“Le separaban el programa en 4 partes: la previa, el durante, el post y post del post. Entonces, ese fragmento de 45 minutos cortados que era ‘la gala’ medía 11 puntos. Si sumabas los cuatro segmentos, el promedio le hubiese dado bastante menos”, cuestionó sobre el movimiento que se habría generado en Telefe para que los números les cierren.

Para el conductor de Intrusos, otro de los grandes problemas habría sido la elección de los participantes (Foto: Captura de pantalla de X)

En otro apartado, Rodrigo Lussich contó que quien había sido anunciada como la gran ganadora en un primer momento fue Andrea del Boca, pero con el correr de las semanas y debido a su mal prensa habrían decidido sacarla de juego. “Los participantes han sido una calamidad. Andrea del Boca que necesitaba el trabajo y le hicieron creer que ganaba y después se la sacaron de encima como le pasó a Larreta con la presidencia. Hicieron volver a Tamara Paganini que les había hecho juicio y había prometido jamás volver, un par de chongos sin gracia, la mujer del Turco García que casi se divorcia por estar ahí, la tal Sol, que entró y salió como pancho por su casa y terminó siendo finalista porque la producción necesitaba una villana”, exclamó indignado.

Por último, al volver a hacer una comparación con la política, el mediático reconoció que insistir con la creación de nuevos ciclos de Gran Hermano llevaría a la destrucción total del formato por el aburrimiento del público. “Un papelón. Todo japaleta. Todo berreta. En fin, una generación dorada que pasará al óxido. Y nuevamente la comparación con la política. Perpetuarse en el poder. Tinelli exprimió el Bailando por un sueño hasta verlo desvanecerse en 6 puntos cuando fue rey con 30″, hizo memoria.

“Los éxitos no se abandonan, salvo que se transformen en fracaso. Si te quedas veinte años haciéndolos, salvo que seas Mirtha Legrand, probablemente te retires del éxito cuando ya no lo sea”, concluyó.