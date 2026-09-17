Qué fue de la vida de los ganadores de las ediciones anteriores de Gran Hermano

La última noche en la casa de Gran Hermano tiene un ritual conocido: escuchar el veredicto del público, despedirse y cruzar la puerta. Después de la ronda de entrevistas de rigor, cada ganador sigue su propio camino. Para algunos, el premio fue el inicio de una carrera en los medios; para otros, la oportunidad de comprar una vivienda o construir una vida lejos de las cámaras.

Solange Abraham acaba de sumarse a esa lista, convirtiéndose en la 14° ganadora en la historia del reality en la Argentina. Este miércoles 16 de septiembre venció a Yisela “Yipio” Pintos con el 51,8% de los votos y ganó Generación Dorada, la edición aniversario por los 25 años del programa.

A continuación, un repaso sobre la vida y el destino de quienes la precedieron.

Marcelo Corazza (2001)

Marcelo Corazza fue el ganador de la primera edición de Gran Hermano. Su trayectoria televisiva quedó atravesada por una causa por corrupción de menores de la que finalmente fue absuelto instagram.com/marcelocorazza

El primer campeón encontró un lugar detrás de cámara: su paso por el programa le sirvió como trampolín para trabajar como productor en Telefe, puesto que ocupó hasta que en 2022 fue detenido por corrupción de menores, lo que lo llevó a estar privado de su libertad bajo prisión domiciliaria.

En julio de este año, el fiscal general Patricio García Elorrio pidió la absolución de Corazza. Según explicó, la Fiscalía entendió que algunos de los hechos por los que estaba acusado se encontraban prescriptos y que, respecto de otro de los hechos más recientes, no existían pruebas suficientes para sostener la acusación. A fines de agosto, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 decidió absolverlo.

Roberto Parra (2001)

Roberto Parra mantuvo un bajo perfil tanto dentro como fuera de la casa

Ganó la segunda temporada, en la que participaron figuras que supieron tener un alto perfil como Silvina Luna, Gustavo Conti y Ximena Capristo. Parra, que por entonces se presentaba como “estudiante de marketing”, se consagró el 1 de diciembre de 2001. La implementación del “Corralito” le impidió acceder a la totalidad de los 200 mil dólares de premio. Pese a que su vida transcurrió luego fuera del ojo público, trascendió que actualmente trabaja en una fábrica textil en la que invirtió parte del premio obtenido.

Viviana Colmenero (2002/2003)

Viviana Colmenero fue la primera mujer en ganar una edición argentina de Gran Hermano

Fue la primera mujer en ganar Gran Hermano en la Argentina. Por aquel entonces, Colmenero tenía 30 años y era trabajadora sexual, lo que le generó mucha polémica dentro y fuera de la casa. Cuando ingresó al programa era también madre de un niño y destinó el premio a comprar una vivienda. Desde entonces, atravesó distintas etapas de exposición pública; también desarrolló proyectos textiles y mantiene apariciones como panelista en distintos programas televisivos.

Marianela Mirra (2007)

Marianela Mirra realizó una de las jugadas más recordadas del ciclo Intagram

Su nominación espontánea a Diego Leonardi quedó entre las jugadas más recordadas del ciclo. Después de probar suerte en la televisión, terminó la carrera de abogacía y regresó a Tucumán, donde trabajó en el área legal de un banco. En 2025 volvió a ocupar el centro de la atención por su relación con el gobernadorJosé Alperovich, condenado a 16 años de prisión por abuso sexual.

Diego Leonardi (2007)

Diego Leonardi, ganador de la edición con participantes famosos, en una imagen de 2022 DIEGO SPIVACOW / AFV

Pocos meses después de perder ante la estrategia letal de Mirra, tuvo una revancha: volvió a la casa, esta vez en la edición con famosos, y ganó. Luego incursionó en la producción de alimentos. En 2021 le contó a la prensa que elaboraba hamburguesas de distintas variedades y las vendía a comercios. Más tarde integró La noche de los ex, el ciclo que acompañó el regreso del reality en 2022.

Esteban “Bam Bam” Morais (2007)

Esteban Morais, de probar suerte en los escenarios a convertirse en empresario gastronómico

Oriundo de Santa Fe, el participante que por entonces trabajaba como empleado de una prepaga, conquistó al público con su carisma. Después de trabajar en espectáculos argentinos y chilenos, se volcó a los negocios gastronómicos e inmobiliarios. En febrero de 2026 atravesó un episodio dramático: un incendio destruyó su vivienda en zona norte. Según relató, había salido a pasear con su hija antes de que las llamas se propagaran. Ambos resultaron ilesos, aunque las pérdidas materiales fueron enormes. Actualmente es empresario, dueño de restaurantes y propiedades en Pilar y Villa Carlos Paz.

Cristián Urrizaga (2010/2011)

Cristian U, el rey de la estrategia Archivo

Cristián “U” convirtió la estrategia en su sello: las autonominaciones, la confianza plena en sus seguidores y su manejo de la competencia lo ubicaron entre los jugadores más recordados del programa. Antes de ingresar a la casa, dedicaba su tiempo a pasear perros, y actualmente sigue vinculado al entretenimiento como DJ, conductor, productor y panelista.

Rodrigo Fernández Rumi (2011/2012)

Rodrigo Fernández Rumi vivió en Suiza, trabajó en Los Ángeles y actuó de la mano de Disney Gentileza

Tenía 19 años cuando ganó y luego emprendió uno de los recorridos más viajeros entre los campeones. Vivió en Suiza, donde trabajó en una granja, y luego se instaló en Los Ángeles para formarse como actor. Más tarde encontró una oportunidad en Disney: interpretó a Marcos Golden en Bia y participó en L-Pop, grabada en México. En una entrevista con LA NACION, en 2023, repasó esas experiencias y contó que había destinado el premio a comprar un departamento en Palermo.

Francisco Delgado (2015)

Tras ganar la competencia, Francisco Delgado decidió mudarse a México Instagram: @frandelgadooficial

De profesión modelo y licenciado en Educación Física, ganó la octava edición en 2015, transmitida por América. Durante la competencia salió de la casa para conocer a Elena, su hija con Barby Silenzi. Después se instaló en México, donde trabaja como instructor de buceo.

Luis Fabián “Luifa” Galesio (2016 )

Luifa Galesio eligió un exótico destino para continuar con su carrera como futbolista

Una vez que la luz se apagó en Gran Hermano, Luifa admitió que sintió el peso de la fama y prefirió dar un paso al costado en su exposición mediática. “No es fácil ganarlo. Lo quieren hacer todos, entran muchos, hacen castings, pero ganar, lo ganan pocos. Soy un afortunado en ese sentido. Lo que sí, el post no fue fácil, todo el tiempo te piden fotos, la gente te reconoce en todos lados, tenés que ir a hacer presencias. Sentí que ya había dado todo de mí y decidí alejarme, hacer una vida normal”, subrayó.

Después del reality, el fútbol volvió a ocupar el centro de su vida. El cordobés continuó su carrera en Italia y, en enero de 2026, se incorporó al SS Milazzo, de la Serie D, con un contrato de seis meses. El escenario contrastaba con la casa televisiva: un estadio en Sicilia, entre montañas y cerca del mar. Asentado en la localidad de Formia, en la región de Lazio, Luifa armó una nueva familia. Desechó oportunidades de volver a un lugar que lo catapultó a una fama, que hoy prefiere dejar de lado.

Marcos Ginocchio (2022/2023)

Marcos Ginocchio, mantuvo una exposición menor tras ganar el título en 2023 Telefe

El salteño conservó fuera del programa buena parte del perfil reservado que había mostrado durante la convivencia. Después del triunfo se vinculó con el modelaje, aunque con una exposición menor que la de otros compañeros de edición. También terminó sus estudios de abogacía.

Bautista Mascia (2023/2024)

Bautista Mascia Hernan Zenteno - La Nacion

El músico uruguayo salió de la casa con el título y una relación con Denisse González, que continuó fuera del programa. En agosto de 2026 celebraron dos años de noviazgo. Según trascendió, el aniversario los encontró mientras atravesaban algunas dificultades de salud de ella y recibían noticias alentadoras sobre el tratamiento. Ese mismo mes, él participó en la media maratón de Buenos Aires.

Santiago “Tato” Algorta (2024/2025)

Tato Algorta, el uruguayo que ganó la edición anterior (Foto: Instagram @tatoalgorta)

El segundo uruguayo en ganar la versión argentina se volcó al modelaje y la actuación, con campañas para Multitalent. También participó como panelista en los debates de Gran Hermano: Generación Dorada y fue el encargado de darle el premio mayor a Solange Abraham en la final de este miércoles. Así, el campeón anterior acompañó la consagración de su sucesora.

Solange Abraham (2026)

Solange Abraham, la flamante ganadora de Gran Hermano Generación Dorada Telefe

Su historia después del triunfo recién comienza, pero su vínculo con el programa tiene 15 años. La tucumana había participado en 2011 y terminó quinta en la edición que consagró a Cristian Urrizaga. Esta vez, tras ser expulsada y regresar mediante un Golden Ticket, llegó al duelo definitivo y se convirtió en la tercera mujer en ganar Gran Hermano en la Argentina, después de Colmenero y Mirra. Para Sol, salir de la casa abre la misma pregunta que acompañó a todos los campeones: qué hacer con la atención que el programa deja al otro lado de la puerta.