Quién es Solange “Sol” Abraham, la ganadora de Gran Hermano 2026

Terminó Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y una mujer volvió a ser campeona luego de 19 años, cuando Marianela Mirra se impuso a Juan Expósito en la final de la edición de 2007. En esta ocasión, el certamen se extendió del 23 de febrero al 16 de septiembre, lo que se traduce en 205 días, e igualó la misma duración de la edición anterior, que fue ganada por Santiago “Tato” Algorta.

Luego de 173 días en la casa del reality show, Solange “Sol” Abraham se consagró campeona de Gran Hermano Generación Dorada. Su paso por la casa más famosa del país se vio interrumpido cuando fue expulsada en el día 108 de competencia, por decir en reiteradas ocasiones que quería abandonar el juego para reencontrarse con su hija. Así, su esperado regreso se dio en el momento que abandonó Gladys “La Bomba Tucumana”, cuando la producción le entregó un Golden Ticket y le permitió pasar 65 días más y llegar a la final ante Yisela “Yipio” Pintos.

Sol es la gran ganadora de Generación Dorada

En esta ansiada definición, que comenzó el 2 de septiembre con la eliminación y sexto puesto de Mariela Prieto, le siguieron las salidas de Yanina Zilli, Luana Fernández, la hermanita con más permanencia en la casa con 198 días, y Charlotte Caniggia, respectivamente, quienes se quedaron a las puertas de la gran final de Gran Hermano. En este mano a mano por el título, se vivió la casualidad de que eran las dos participantes con más nominaciones del reality: 17 para Sol y 19 para Yipio.

Según contó Santiago del Moro antes de anunciar a la gran ganadora, la votación final alcanzó cifras récord que superaron los 30 millones de votos, una edición que quedará para la historia.

Tal como había sido adelantado en la previa, la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada se quedó con los 70 millones de pesos, una casa prefabricada y un reintegro de gastos con tarjeta de crédito mediante una billetera virtual. Yipio, con el segundo puesto, se llevó 20 millones de pesos y otra casa prefabricada. En cuanto a Charlotte Caniggia, que quedó en la tercera posición, le entregaron 10 millones de pesos.