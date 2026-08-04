El extenso descargo de Tuli Acosta tras ser señalada como la tercera en discordia entre Luck Ra y La Joaqui

En medio de las repercusiones por la separación de Luck Ra y La Joaqui, Tuli Acosta decidió romper el silencio y responder a las versiones que comenzaron a circular en las redes sociales, donde algunos usuarios la señalaron como la supuesta tercera en discordia. A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la bailarina explicó por qué había optado por no hablar hasta el momento y dejó en claro que nunca existió un vínculo sentimental con el cantante.

“No aclaré nada antes porque no lo creía necesario. Confiaba en que la palabra de Joaqui y de Facu era más que suficiente”, comenzó. Sin embargo, explicó que decidió hacer pública su postura luego de que su nombre empezara a aparecer en distintas publicaciones y comentarios.

Tuli Acosta y Luck Ra serían amigos desde antes de su salto a la fama (Foto: Instagram @tuli_acosta)

“Como están usando mi nombre para contar una historia que jamás existió, quiero decir que Facu es uno de mis mejores amigos hace muchos años. Entre nosotros nunca pasó absolutamente nada ni nunca va a pasar. Es una relación de amistad y siempre fue así. Joaqui es una mujer a la que admiro muchísimo y siempre va a tener todo mi respeto. Es un momento muy difícil para ella y no quiero que se la siga lastimando con versiones falsas”, expresó.

La bailarina también hizo referencia a las especulaciones que surgieron en los últimos días y aseguró que solo quienes forman parte de la situación conocen realmente lo sucedido. “Nosotras sabemos cómo son las cosas, no existe ninguna historia detrás de todo esto que no sea la de ellos, pero me pareció importante también dar mi opinión y aclarar lo que sea necesario para que dejen de inventar cualquier cosa”, remarcó.

El comunicado de Tuli Acosta (Foto: Captura de pantalla historias de Instagram @tuli_acosta)

“Aclaro esto únicamente para frenar las mentiras y pedir que dejen a las personas correctas transitar su duelo y a mí mantenerme al margen de todo esto. Lo único que consiguen es hacer todavía más doloroso un momento que ya de por sí es difícil”, concluyó; de esta manera, trató de desligarse de cualquier responsabilidad sobre lo ocurrido y empatizó con ambas partes.

Las reacciones en redes sociales al posteo de Tuli Acosta (Foto: Captura de pantalla en X)

Pese a sus declaraciones, gran cantidad de usuarios en redes sociales desconfiaron de sus palabras y se lo hicieron saber con cientos de mensajes al respecto. “Como me dice mi vieja ‘nunca digas nunca’, no sea cosa que en unos meses la veamos en un posteo de confirmación en IG”; “Nico Vázquez dijo lo mismo, La China Suárez dijo lo mismo, ya sabemos cómo termina” y “Solo hacen pijamadas. Raro”.